Erstellt am 11. April 2018

Die Digitalisierung des B2B-Handels: ibi-Forum „B2B-E-Commerce“ am 15. Mai in Frankfurt

Am 15. Mai dreht sich beim ibi-Forum „B2B-E-Commerce“ in Frankfurt am Main alles um die Digitalisierung des B2B-Handels.

Die Nutzung von Marktplätzen, der Aufbau eines Online-Shops, die Integration des Außendiensts, Internationalisierung oder auch die Optimierung des Payments sind nur einige Themen, die aktuell den B2B-E-Commerce bewegen. Deswegen informiert das ibi-Forum „B2B-E-Commerce“ am 15. Mai im Mövenpick Hotel Frankfurt City Hersteller, Großhändler und Dienstleister über aktuellen Themen rund um die Digitalisierung des B2B-Handels. Das Event wird von dem Beratungs- und Forschungsinstitut ibi research veranstaltet.

Vorträge und Erfahrungsberichte

Die wichtigsten Themen, die im Forum angesprochen werden, sind beispielsweise die Multikanal-Strategie im B2B-E-Commerce, der Aufbau eines B2B-Marktplatzes oder der internationale B2B-E-Commerce. Den ganzen Tag über können Teilnehmer des Forums sich durch Vorträge und Erfahrungsberichte auf den neuesten Stand bringen. Dabei bekommen sie einen Einblick in den B2B-E-Commerce der Zukunft, den Aufbau eines Marktplatzes und die Plattformökonomie. Verschiedene Unternehmen wie beispielsweise die Würth Group erklären, wie ihre Omni-Channel- bzw. Digital-Strategie aussieht oder wie sich Amazon Business und der eigene Shop ergänzen. Außerdem werden über den Tag verteilt zwei Q&A-Sessions zu den Themen „Was bewegt den B2B-E-Commerce – Diskussion der aktuellen ibi-Studienergebnisse“ und „Braucht man einen eigenen B2B-Online-Shop oder sollte man voll auf Marktplätze und Plattformen setzen?“ durchgeführt.

Die Infos im Überblick:

Was? ibi-Forum „B2B-E-Commerce“

Wann? 15. Mai 2018

Wo? Mövenpick Hotel Frankfurt City

Ticketpreise (zzgl. USt.):

Händler und Hersteller – bis 13.04.2018: 199 Euro, danach: 249 Euro

Dienstleister – bis 13.04.2018: 349 Euro, danach: 499 Euro

ibi-Partnerunternehmen erhalten eine Freikarte und jede weitere Karte kostet 159,00 Euro.

Mit dem folgenden Code erhalten Händlerbund-Mitglieder 10 Prozent Rabatt: B2BHBDibi2018.

Hier geht es zur Anmeldung!