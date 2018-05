Regionales Marketing: Die Konferenz „Horizont Regionale Kommunikation“ zeigt, wie es geht

Wie wichtig regionales Marketing ist, wird schnell vergessen. Dabei ist eine aktive Standort-Kommunikation gerade für regionale Unternehmen enorm wichtig. Auch wenn die Budgets knapp und die Ressourcen begrenzt sind, lässt sich die Zielgruppe durch den einen oder anderen Kniff ansprechen. Welche Möglichkeiten es beim regionalen Marketing gibt, will die am 06. Juni stattfindende Konferenz „Horizont Regionale Kommunikation“ beantworten.

© dfv Conference Group

Während es im Online-Marketing keine Grenzen gibt, setzt das regionale Marketing direkt bei der Zielgruppe vor der Haustür an. Eine aktive Standort-Kommunikation sollte bei regionalen Unternehmen Bestanteil des Marketing-Mix sein, auch wenn kleine Budgets und begrenzte Ressourcen die Umsetzung oft nicht leicht machen.

Aber selbst mit wenig finanziellen und personellen Möglichkeiten kann man viel leisten. Inspiration und Know-how für die regionale Kundenansprache will die Konferenz „Horizont Regionale Kommunikation“ vermitteln. Die Veranstalter laden dafür am 06. Juni 2018 in den Leipziger Zoo.

Impulsvorträge, Best Cases und Working Groups

Das Programm der „Horizont Regionale Kommunikation“ bietet dabei eine Mischung aus Impulsvorträgen u. a. zu den Themen „Wo steht die Regionale Kommunikation heute / Wie sind Budgets verteilt / Werbewirkung – welche Kanäle sorgen für Absatz / Mentalitätsunterschiede in den Regionen“; und Best Cases aus erster Hand – lokale Helden berichten von ihren Erfolgen und Strategien und bieten Inspiration, wie man seine Kunden mittels verschiedener Tools in den Fokus rücken kann. Außerdem werden aktuelle Themen wie ePrivacy, Geo Intelligence, aber auch der E-Commerce an sich vorgestellt. Als Referenten konnten unter anderem Ralf Andreeff, Marketing Manager der Cyberport GmbH, Antje Dreißig, Leiterin Verkauf und Marketing der Bäckerei Dreißig KG, Marcus Haus, Bereichsleitung Marketing der PENNY-Markt GmbH, sowie Andreas Rodefeld, Leiter Marketing Zoo Leipzig, gewonnen werden.

OnlinehändlerNews-Leser erhalten Rabatt

Neben den Vorträgen wird es zudem mit Working Groups ein interaktives Format geben. Hier werden die Teilnehmer verschiedene Fragestellungen im Bereich Local Based Marketing bearbeiten und gemeinsam Lösungen erarbeiten. Den Teilnehmern eröffnet sich so ein neuer und intensiver Zugang zu den Themen und eine Möglichkeit zum direkten Austausch.

Das vollständige Programm der „Horizont Regionale Kommunikation“ kann an dieser Stelle eingesehen werden.

Die Tickets für die eintägige Veranstaltung belaufen sich auf 499,00 Euro (zzgl. MwSt.). Leser der OnlinehändlerNews erhalten mit dem Rabattcode Händlerbund50 einen Rabatt von 50,00 Euro auf die Teilnahmegebühr.

Die Veranstaltungsdaten im Überblick

Was? Horizont Regionale Kommunikation

Wann? 06. Juni 2018

Wo? Zoo Leipzig

Ticketpreise (zzgl. MwSt.)