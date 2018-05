Prokom Data Days in Düsseldorf: Kongress für Produkt- und Omnichannel-Kommunikation

Auf den Prokom Data Days dreht sich in Düsseldorf Anfang Juni alles um das Produktdaten-Management – nicht nur in Fachvorträgen, sondern auch praxisnah in interaktiven Demos und Workshops.

Produktinformationen sind die zentrale Grundlage für den Kundendialog im Handel und in der Industrie. Und ihre ohnehin hohe Relevanz wächst stetig und dynamisch. Vertriebs- und Kommunikationskanäle wie Online-Shops und Marktplätze, Social Media oder POS werden immer enger vernetzt, Händler wie Hersteller benötigen daher zeitgemäße Prozesse, Systeme und Optionen für den Kundendialog. Um die Vielzahl an Möglichkeiten überblicken zu können, hat es sich die Prokom zur Aufgabe gemacht, das Fachwissen von Spezialisten an Praktiker zu vermitteln.

Daten – Systeme – Dialog

Dafür lädt die Prokom vom 7. bis zum 8. Juni zu den Prokom Data Days in Düsseldorf ein – 2018 mit dem erweiterten Scope „Daten – Systeme – Dialog“. Experten und Quereinsteigern bietet sich damit eine Austausch-Plattform über Unternehmens- und Branchengrenzen hinweg. Explizit sind dabei nicht nur Experten, sondern auch solche Teilnehmer angesprochen, die vielleicht gerade erst ihr erstes Projekt planen. Das Programm ist dabei breit gefächert, um die über Jahre gestiegene Komplexität von Systemen für Produkt-Informations-Management (PIM) und Stammdaten-Management (MDM) entsprechend abbilden zu können.

Interessierte erwarten dabei am ersten Tag vielfältige Praxisberichte erfolgreicher Unternehmen, detaillierte Informationen zu Technologietrends und „eine multimediale Reise in die Zukunft“, wie es der Veranstalter ausdrückt. Am zweiten Tag stehen dann im interaktiven Demoforum und in PIM-Basisworkshops alle Zeichen auf Praxis. Egal ob PIM-Systemauswahl, Content Creation oder Kanalausleitung und Kundenkommunikation: Die Prokom Data Days machen Sie fit für Produkt- und Omnichannel-Kommunikation.

Der Überblick

Was? Prokom Data Days - Kongress für Produkt- und Omnichannel-Kommunikation

Wo? Hotel NH Düsseldorf City Nord

Wann? 7. und 8. Juni 2018

Preis? 695 Euro