So gelingt der Handel auf Marktplätzen – Der Marketplace Day am 29. Juni in Berlin

Am 29. Juni 2018 findet der erste Marketplace Day in Berlin statt. Das vom Händlerbund organisierte Event informiert über alles Wissenswerte rund um den Verkauf auf Marktplätzen.

Auf dem vom Händlerbund veranstalteten erfolgreichen Ebay Seller Day im vergangenen Jahr folgt nun der Marketplace Day. Am 29. Juni können sich Interessierte in der Alten Börse Marzahn in Berlin über alle großen Plattformen informieren. Eine Teilnahme lohnt sich in jedem Fall!

Speaker vermitteln Expertenwissen in zahlreichen Fachvorträgen

Der Marketplace Day startet mit einem Überblick der aktuellen Marktplatzlandschaft, gefolgt von einem Erfahrungsvortrag eines aktiven Online-Händlers. Anschließend haben die Teilnehmer die Qual der Wahl zwischen den Expertenvorträgen auf zwei verschiedenen Bühnen. Das Themenspektrum der Referate ist dabei breit aufgestellt: Von Omni-Channel-Strategien über Neukundenwerbung bis hin zur Vorstellung der einzelnen Marktplätze inklusive Vor- und Nachteile wird alles geboten. Unter den angesprochenen Plattformen befinden sich unter anderem Amazon, Ebay, Real.de, otto.de und Rakuten.

Exklusive Expertenlounges im kleinen Kreise

Neben den zahlreichen Expertenvorträgen bietet der Marketplace Day in Berlin außerdem exklusive Expertenlounges. In kleinen Gruppen werden spezifische Problemstellungen diskutiert, das eigene Wissen vertieft und Erfahrungen ausgetauscht. Die Plätze für die Expertenlounges sind begrenzt, Interessenten sollten sich also zeitnah anmelden, um sich einen Platz zu sichern!

Die Teilnehmer können sich am 29. Juni auf einen spannenden Tag freuen, der neben viel Expertenwissen auch die Möglichkeit zum Networking in entspannter Atmosphäre bietet.

Die Daten im Überblick:

Was? Marketplace Day

Wann? 29. Juni 2018

Wo? Alte Börse Marzahn, Berlin

Ticketpreise (inkl. gesetzl. MwSt.)

Händlerbund-Mitglieder: € 169,00

Händler: € 219,00

Dienstleister/Agenturen: € 399,00

Sonderausgabe des Onlinehändler Magazins

Im Zuge der Sonderausgabe unseres Onlinehänder Magazins zum Thema Marktplätze haben wir uns intensiv mit den größten Plattformen auseinandergesetzt. Aber auch die Vor- und Nachteile kleinerer Nischenmarktplätze haben wir genauer unter die Lupe genommen. Verpassen Sie deshalb nicht die Sonderausgabe unseres Magazins und sichern Sie sich die Ausgabe entweder direkt vor Ort beim Marketplace Day oder bestellen Sie sie online. Die Sonderausgabe des Onlinehändler Magazins erscheint im Juni.

