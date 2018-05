„Beyond Horizon“: Der Shopware Community Day 2018 blickt über den Tellerrand hinaus

Der Shopware Community Day 2018 wirft unter dem Motto „Beyond Horizon“ einen Blick in die Zukunft des E-Commerce. Der Shopsystemhersteller konnte mehr als 2.000 Besucher zum diesjährigen Event begrüßen, auf dem unter anderen auch die Zukunftspläne des Unternehmens vorgestellt wurden.

© Shopware AG

Um den mehr als 2.000 Besuchern, die den Shopware Community Day in diesem Jahr besuchen, genug Platz zu geben, entschloss man sich schon vorher, das Event 2018 an einen neuen Ort zu verlegen. Statt im heimischen Münsterland öffnete der SCD 2018 heute seine Tore im Landschaftspark Duisburg-Nord. Den Anfang machte Shopware-Gründer und Vorstandsmitglied Stefan Hamann, dessen Keynote auch den Namen des Mottos der Veranstaltung trug: Beyond Horizon.

„Das Thema ,Beyond Horizon‘ beschreibt eine besondere Einstellung, mit der man auf sich und auf andere blickt. Es verdeutlicht unsere Bestrebungen, stets die eigene Komfortzone zu verlassen, über den eigenen Horizont hinauszudenken und unbekannte Herausforderungen weniger mit Sorge zu betrachten, sondern diese in gewissem Maße mit kindlichem Entdeckerdrang und Mut als Chancen wahrzunehmen", erklärt Hamann. „In einer Branche, in der technologische Fortschritte schnell und disruptiv funktionieren, ist es wichtig, regelmäßig den Blick vom Alltäglichen zu heben und Neuem gegenüber aufgeschlossen zu sein. Nur so können wir mit unserer Community den eCommerce von morgen mitgestalten.“

Shopware 5.5 und die neue Plattform „Playground“ vorgestellt

In der Eröffnungsrede ging Stefan Hamann auf die neue Shopware-Version 5.5 ein, bei der drei Faktoren besonders in den Vordergrund gerückt wurden: Offenheit, Wachstum und Intelligenz. Zu den Neuerungen gehören unter anderem Funktionen, welche das Vermarkten von Produkten über die Ländergrenzen hinweg noch effizienter gestalten sollen. Außerdem gab der Shopware-Gründer die neue Plattform „Shopware Playground“ bekannt. In dieser können die Anwender „sowohl neue Technologien, als auch Anwendungsszenarien testen“, wie Hamann die Möglichkeiten der neuen Plattform beschreibt.

Im Anschluss an die Keynote starteten die Fachvorträge der insgesamt 40 Referenten. Zusätzlich stehen den Besuchern noch den ganzen Tag eine große Ausstellerfläche mit 50 Dienstleistern zu Verfügung, um sich über die aktuellen Trends und Entwicklungen in der E-Commerce-Branche zu informieren. Der Shopware Community Day 2018 findet mit der Aftershow Party heute Abend seinen Abschluss.