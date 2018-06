AllFacebook Marketing Conference Berlin: Die #AFBMC geht in die nächste Runde

Am 08. Oktober 2018 ist es wieder so weit: Dann öffnet die AllFacebook Marketing Conference in Berlin ihre Tore. Über 30 hochkarätige Speaker auf bis zu vier Bühnen, intensive Workshops und Spaß ohne Ende erwarten die Besucher.

Social Media Marketing gehört mittlerweile zu den Säulen des Online-Marketings. Doch was gibt es bei Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Twitter, YouTube und Co. zu beachten? Was sind die Tipps und Tricks, die das Online-Business voranbringen? Antworten auf diese Fragen gibt es am 08. Oktober 2018 auf der AllFacebook Marketing Conference in Berlin.

Bis zu vier Bühnen, über 30 Speaker, halb- oder ganztags Workshops

Bei der #AFBMC handelt es sich um die erfolgreichste Veranstaltung zum Thema Facebook und Social Media im deutschsprachigen Raum. Auf bis zu vier Bühnen können Besucher über 30 Social-Media-Experten lauschen und ihr Wissen vertiefen. In mehreren großen Pausen fürs Networking treffen sich Mitstreiter aus der Branche, tauschen sich aus und entwickeln neue Ideen, Strategien und Konzepte. Egal ob Einzelkämpfer, kleines Unternehmen, Mittelstand oder Großkonzern – alle spielen mit den gleichen Netzwerken. In hochkarätigen Sessions werden Inhalte vermittelt, die besonders fortgeschrittene Nutzer ansprechen, aber auch für Anfänger einen guten Einstieg bieten.

Neben dem Konferenzprogramm bietet die AllFacebook Marketing Conference Berlin auch deutlich intensivere Workshops. Innerhalb eines halb- oder ganztags Workshops können Besucher zum Experten in einem Themengebiet werden. An praktischen Beispielen wird gezeigt, wie Inhalte umgesetzt werden können.

Die ersten Programmhighlights sind bereits online und können auf der Website eingesehen werden.

Early Bird Tickets und 15 Prozent Rabatt

Wer besonders schnell ist, hat noch die Chance von den Super Early Birds Tickets zu profitieren. Die gibt es jedoch nur noch bis heute (15. Juni 2018). Mit dem Rabattcode ONLINEHEANDLER15 gibt es noch mal 15 Prozent auf das Konferenzticket bzw. auf den Goldpass (Konferenz & Workshop). Zur Ticketbuchung geht es hier entlang.