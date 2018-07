Ibi Workshop: Eine effektive Strategie für Social-Media-Marketing entwickeln

Wie können kreative und effiziente Kampagnen geschalten werden? Mit welcher Social-Media-Strategie können bestehende Kunden gezielt angesprochen, aber auch neue erreicht werden? Das können Unternehmen in dem Social-Media-Marketing Workshop der Ibi Academy am 26.07.2018 in Nürnberg lernen.

© Production Perig_shutterstock.com

Am 26.07.2018 veranstaltet die Ibi-Academy einen Workshop zu dem Thema Social-Media-Marketing. In einem eintägigen Seminar erhalten Teilnehmer einen Einblick in die Grundlagen sozialer Netzwerke. Dabei können Besucher nicht nur spannenden Vorträgen lauschen, sondern steigen auch selbst mit verschiedenen Übungen in die Praxis ein. Geeignet ist der Workshop für Unternehmen, die bereits erste Erfahrungswerte mit der Kundenkommunikation in sozialen Netzwerken gesammelt haben. Aber auch Teilnehmer, die bisher noch keine Social-Media-Strategie umgesetzt haben, sind in diesem Workshop willkommen.

Spannende Einblicke von Experten der Branche

Teilnehmer können auf einen Vortrag von Eva-Maria Trummer gespannt sein. Die Unternehmerin hat 2014 nicht nur ihre Optikmeisterei gegründet, sondern ist auch aktive Bloggerin mit dem Schwerpunkt Unternehmensgründung.

Weiterhin wird Manuela Paul als Rednerin zu erleben sein. Sie arbeitet an der Universität Regensburg als Senior Consultant im Competence Center Digital Commerce & Payment für Ibi Research. Neben ihrer Tätigkeit als Senior Specialist bei der Media Saturn GmbH von 2011 bis 2015, hat sie ebenfalls Erfahrung in renommierten Unternehmen wie Ebay, Paypal, Bayer Schering Pharma, sowie dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin gesammelt.

Doch es sollen den Besuchern nicht nur Best-Practice-Beispiele vermittelt werden. Durch Aufgaben lernen sie, ihr neu erlangtes Wissen anzuwenden und eine auf ihre Ziele zugeschnittene Social-Media-Strategie zu entwickeln.

Details im Überblick:

Was: Social-Media-Marketing Workshop (Ibi-Academy) Wann: 26.07.2018, 9:30-17:15 Uhr Wo: Novotel Nürnberg Centre Ville, Bahnhofstraße 12, 90402 Nürnberg

Die Teilnahmegebühr für Händler und Hersteller beträgt 415 Euro. Dienstleister zahlen 649 Euro. (Alle Preise zzgl. USt.).

Jetzt anmelden!