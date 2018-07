Herausforderungen der Customer Journey: Der internationale Lengow Day in Paris

Bereits zum sechsten Mal findet in diesem Jahr der internationale Lengow Day statt. Im Herzen von Paris dreht sich einen Tag lang alles um das komplexe Thema der Customer Journey.

© Lengow

Im September ist es wieder soweit: Die internationale E-Commerce Branche trifft sich in Paris zum Lengow Day. Am 27. September dreht sich im Pavillon Gabriel in den Champs-Elysées-Gärten alles rund um das Thema Customer Journey. Das zentrale Thema „Go Beyond“ wird anhand von den drei Themenbereichen „Get To Know Your Future Customers“, „Think Better, Act Closer” und „Go Beyond Your Achievements” beleuchtet. Damit entdecken die Teilnehmer den komplexen Bereich der Customer Journey mithilfe eines animierten Programms vollkommen neu.

Praxistipps und Networking mit über 400 E-Commerce-Experten

Zum diesjährigen Lengow Day können sich die Besucher von internationalen Referenten, Partner und mehr als 400 E-Commerce-Experten Tipps und Tricks für das eigene Geschäft holen. Während des Events wird eine Auswahl der innovativsten internationalen E-Commerce-Lösungen vorgestellt, wertvolle Insights präsentiert und durch Best Practise-Beispiele konkrete Anregungen für den Ausbau und Erfolg eines Online-Geschäfts vermittelt. Die Pausen laden ebenso zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch ein wie die extra geschaffenen Networking-Sitzungen.

Lengow ermöglicht dieses Jahr zum ersten Mal innovativen StartUps einen kostenlosen Stand bei dem internationalen Lengow Day zu gewinnen. Dafür müssen die jungen Unternehmen 2016 oder danach gegründet worden sein und dieses Bewerbungsformular ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 31. August 2018.

Alle Leser der OnlinehändlerNews erhalten außerdem mit dem Aktionscode OHLD18 ihr Ticket zum diesjährigen Lengow Day kostenlos. Der Code muss direkt bei der Registrierung angegeben werden.

Die Daten im Überblick:

Was? Lengow Day 2018

Wann? 27. September 2018

Wo? Pavillon Gabriel Paris