Gründerkongress 2018: Event für Gründer und Selbstständige

Um Unternehmer und Selbstständige auf ihrem Weg als Gründer zu unterstützen, wird auch dieses Jahr der Gründerkongress veranstaltet. Dabei dürfen die Zuschauer wieder auf interessante Vorträge von Experten der Branche gespannt sein.

© Gründerkongress

Wie kann eine Business-Idee erfolgreich umgesetzt werden? Welche Schritte müssen auf dem Weg bis zur Gründung, aber auch danach beachtet werden? Diesen und anderen Fragen widmet sich der Gründerkongress 2018. Dabei wird ein Teil des Kongresses über Live-Stream stattfinden. Vom 04. bis zum 12.09.2018 können die Teilnehmer deshalb entspannt von Zuhause verschiedenen Beiträgen folgen. Der Kongress bietet Vorträge von 50 Experten, die ihre Erfahrungen und Gründergeschichten mit den Zuschauern teilen (eine Auswahl an Sprechern ist hier zu finden). Ausklang der Veranstaltung bildet die Verleihung des Gründer Awards am 15.09.2018 in Berlin.

Gründer Award Verleihung als Höhepunkt der Veranstaltung

Bei der Abschlussveranstaltung werden sowohl StartUps, als auch Gründer in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Die Verleihung des Gründer Awards findet dabei in Berlin statt. (wobei übrigens noch hier an der Nominierung und später am Voting teilgenommen werden kann) Neben der Preisvergabe erwartet die Gäste ebenfalls Vorträge, sowie anregende Podiumsdiskussionen.

Der Gründerkongress wird von Thomas Klußmann, CEO von Gründer.de, veranstaltet. Letztes Jahr hat das Event über 30.000 Anmeldungen verzeichnet. Zudem waren Referenten von namhaften Unternehmen wie Facebook, Google und Trivago vor Ort. Klußmann will mit seinem Event-Format vor allem ermutigen.

“Für mich ist Unternehmensgründung eine Herzensangelegenheit. Menschen dabei zu unterstützen, mit ihrer eigenen Idee etwas zu bewegen, ist für mich das Größte. Genau deshalb mache ich das. Der Gründerkongress soll für motivierte Menschen ein Ort sein, der ihnen hilft, eine eigene Idee auch wirklich umzusetzen und so ein Unternehmen zu gründen.”

Bis zum 02. August 2018 ist die Anmeldung kostenlos. Danach ist schlagen die Tickets mit 99,00 Euro zu Buche.

Details im Überblick:

Was: Gründerkongress 2018 Wann: 04.09.-12.09.2018, 15.09.2018 Wo: Live-Stream Kongress, Gründer Award Verleihung (Berlin)

