Software zum Anfassen auf der JTL-Connect in Düsseldorf – Wir verlosen Tickets!

Auf der diesjährigen JTL-Connect am 31. August in Düsseldorf steht die Live-Demonstration neuer Software im Fokus des Events. Wir verlosen Ticket für das Event in Düsseldorf.

© JTL-Software-GmbH

Bereits zum vierten Mal öffnet am 31. August die JTL-Connect ihre Tore. In der Mitsubishi Electric Halle Düsseldorf können sich Besucher der Fachmesse über die aktuellen Trends der Branche – vom Markenaufbau bis hin zu rechtlichen Themen wie DSGVO – informieren und den anwesenden Experten in den rund 30 Fachvorträgen lauschen. Diese stellen sich in den im letzten Jahr eingeführten JTL-SpeedDating auch 2018 wieder den Fragen der Teilnehmer. Interessenten sollten sich jetzt schon für die 15-Minuten-Slots anmelden.

Previews und Live-Demonstrationen im Fokus des Events

Auf der JTL-Connect werden in diesem Jahr unter anderem Previews zur neuen Version 1.4 des JTL-Wawis sowie erste Einblicke des bereits angeteaserten JTL-Shop 5 vorgestellt. Das Softwareunternehmen bietet einige seiner Lösungen zum Anfassen an und legt in diesem Jahr den Fokus ganz klar auf das große simulierte Lager zur Live-Demonstration von JTL-WMS.

Während die große Ausstellerfläche Gelegenheit bietet, mit den fast 80 Dienstleistern ins Gespräch zu kommen und sich über die neuesten Services zu informieren, lädt die After-Show-Party alle Besucher ein, den Tag in lockerer Atmosphäre Revue passieren zu lassen und gleichzeitig das eigene Netzwerk zu vergrößern.

Die Daten im Überblick:

Was? JTL-Connect

Wann? 31. August 2018

Wo? Mitsubishi Electric Halle Düsseldorf

Ticketpreise (zzgl. MwSt.)

Besucher/Pressevertreter/Aussteller: 69€

Ticket an der Tageskasse: 70€

Wir verlosen 5 x 1 Ticket für die Veranstaltung!

Alle Leser von OnlinehändlerNews haben die Chance, eines von fünf Tickets für die Veranstaltung zu gewinnen. Schicken Sie dafür einfach bis zum 19. August 2018, um 23:59 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Ich will zur JTL-Connect“ an [email protected]ändler-news.de. Die Gewinner werden am 20. August ausgelost und benachrichtigt.

Teilnahmebedingungen

Wir verlosen für die JTL-Connect 2018 in Düsseldorf 5 x 1 Ticket. An der Verlosung dürfen alle Leser von OnlinehändlerNews teilnehmen. Die Gewinner erhalten eine E-Mail mit einem Rabattcode, mit dem sie bei der Buchung ihres Tickets einen 100-prozentigen Rabatt erhalten. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie lediglich bis Sonntag, den 19.08.2018, um 23:59 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Ich will zur JTL-Connect“ an [email protected] schicken. Es gilt der Zeitpunkt des E-Mail-Eingangs. Verlost wird der Gewinn am 20.08.2018. Die Gewinner werden durch die zufällige Ziehung unter allen Teilnehmern, die uns rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff schicken, ermittelt und von uns per E-Mail über den Gewinn informiert.