A-Commerce Day 2018: Kommunikation verbindet

Der A-Commerce Day lockt am 8. November erneut etwa 500 Besucher nach Wien. In diesem Jahr unter dem Motto: „Communication Connects. People. Brands. Technology. The World.“

© A-Commerce

Obwohl er erst zum vierten Mal veranstaltet wird, ist der A-Commerce Day bereits eine Institution in der Branche. In diesem Jahr werden 500 Besucher erwartet, 30 Aussteller stehen bereits fest. Am 8. November lädt A-Commerce, präsentiert von Plentymarkets, in diesem Jahr in die Gösserhalle in Wien. Dabei dreht sich heuer alles um das Thema Vernetzung. Das Motto lautet: „Communication Connects. People. Brands. Technology. The World.“ Heutzutage sind fast alle modernen Endgeräte miteinander vernetzt, Smart Home sorgt für intelligente Beleuchtungssysteme und Kühlschränke. KI, Big Data oder IoT haben auch im E-Commerce längst Einzug gehalten. A-Commerce will dieses Jahr die Frage stellen, welche Trends auch in die Geschäftswelt integriert werden können und welche Hypes für den Online-Handel eigentlich keine Rolle spielen.

Speaker, Workshops und Science Track

Die Top-Speaker in diesem Jahr sind u.a Philipp Rhiem, Professor für Medienmanagment an der Hochschule Macromedia, Matthias Fuchs, Geschäftsführer und Inhaber von Weber Original Store Wien Süd, mit dem Thema “Die Weber Grill Revolution - 365° Markenerlebnis“ und Paul Schwarzenhof, Gründer von Flaconi, der in seiner Keynote über die Erfolgsstory von Flaconi und die größten Fehler auf dem Weg zu 100 Mio. Umsatz berichtet. Neben dem Vortragsprogramm warten unterschiedlichste Workshops auf Basic- und Expert-Niveau und die in diesem Jahr neue Science Track: In diesen speziellen Workshops sollen Wissenschaft und Forschungsergebnis für das eigene Business greifbar gemacht werden. Dabei wird auch noch einmal intensiv auf die Datenschutzgrundverordnung eingegangen.

Als besonderes Schmankerl können sich die Besucher in diesem Jahr virtualisieren lassen. Die Doob Group bringt einen 3D-Scanner in die Gösserhalle, mit dem digitale Avatare der Teilnehmer erstellt werden. Wer sich schon immer mal als 3D-Modell von allen Seiten begutachten wollte, hat auf dem A-Commerce Day die Gelegenheit dazu. Auch in diesem Jahr wird übrigens im Rahmen des A-Commerce-Day der Anton Award, präsentiert von BS Payone, verliehen. Dafür sind noch bis zum 14. September Einreichungen möglich!

Die Eckdaten zum A-Commerce Day 2018

Wo? Gösserhalle, Laxenburger Str. 2B, 1100 Wien

Wann? 08. November 2018, ab 08:30 Uhr, das Programm startet um 09:30 Uhr

Was? Keynotes, Workshops, Science Track, Networking