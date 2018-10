Erstellt am 04. Oktober 2018

Virtual E-Commerce Conference kostenlos von zu Hause erleben

Die Virtual E-Commerce Conference geht in die dritte Runde: Dieses Mal dreht sich alles um das interessante Thema Lagerlogistik in der E-Commerce Branche.

© Den Rise / Shutterstock.com

Wie der Name des Events bereits verrät, handelt es sich dabei um ein virtuell stattfindendes Veranstaltungsformat, das von Descartes pixi* veranstaltet wird. Interessierte müssen sich daher nur für die virtuelle Veranstaltung registrieren und können ohne großen Reiseaufwand die Vorträge der Speaker kostenfrei und live mitverfolgen – oder gegebenenfalls im Anschluss via Streaming anschauen.

Zur nächsten Konferenz am 25.10.2018 können Teilnehmer auf vier Speaker der digitalen Handelsszene gespannt sein. Gemäß dem Veranstaltungsmotto „E-Commerce Experten packen online aus #VEC“ werden die Referenten über ihre Erfahrungswerte zu dem Thema Lagerlogistik sprechen. Dabei soll es nicht nur über die alltäglichen Herausforderungen gehen, sondern auch Fragen zu Prozessoptimierung oder Omnichannel Strategien sollen beantwortet werden.

„Wir möchten den Teilnehmern durch diesen Blick hinter die Kulissen einen echten Mehrwert bieten“, sagt Dirk Haschke, VP Sales DACH & eCommerce Operations. „Die E-Commerce Experten berichten offen von ihren Erfahrungen und Lektionen – die Zuhörer profitieren somit von einer Fülle an kostenfreien Tipps und Tricks, wie sich so mancher Fehler in der E-Commerce Lagerlogistik vermeiden lässt.“

Teilnehmer der Konferenz können dabei am 25.10.2018 von 9 bis 12:30 Uhr folgenden Vorträgen lauschen:

Peak-Season – ist mir egal! Wie Online-Händler locker-flockig durch die Hochsaison kommen

Logistikstrategie Omnichannel – So lassen sich Online-Shop, Vertriebskanäle und Store exzellent verbinden!

Schon verschickt oder arbeitest Du noch? So fühlt es sich an, nachmittags im Biergarten zu sitzen.

Chaotisch, aber mit System – wie Du schon mit kleinen Veränderungen Dein E-Commerce Lager perfektionierst!

Interessenten können sich kostenlos jetzt noch für die Virtual E-Commerce Conference registrieren.

Hier anmelden!