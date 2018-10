Bloo:Con 2019 mit Themenschwerpunkt Online-Shops: Jetzt noch Early-Bird-Rabatt sichern!

Am 06. und 07. Februar 2019 wird bereits zum siebten Mal in Folge die Bloo:Con stattfinden. Doch mit dem Event wird es auch eine kleine thematische Neuausrichtung geben.

© Bloofusion

Die Konferenz hat in den letzten Jahren ihren Schwerpunkt vor allem auf den Bereich Online-Marketing gelegt. Nun sollen bei der Bloo:Con 2019 aber auch Online-Shops inhaltlich aufgegriffen werden. Shop-Betreiber erhalten dabei einen ersten Zugang und einen praktischen Einstieg in Themen wie SEO, SEA und Data Driven Marketing. Durch verschiedene Referate und Seminare können sich die Shop-Inhaber nützliches Wissen und das grundlegende Marketing-Handwerkszeug aneignen. Teilnehmer können gespannt sein auf Speaker der Agentur Bloofusion, die gleichzeitig auch Organisator der Konferenz ist, aber auch externe Sprecher werden erwartet. Das zweitägige Event wird dieses Mal im Mövenpick Hotel in Münster (Westf.) stattfinden.

In zwei Tagen zum E-Commerce-Experten

Den Auftakt bilden am 06. Februar 2019 zwei praxisnahe Ganztagesseminare. Zum Einen wird Bloofusion Agenturchef und Head of SEO Markus Hövener zu einem SEO-Bootcamp einladen, während Head of Social Media Julia Leutloff sich in ihrem Seminar dem Thema Facebook Ads für Online-Shops widmet. Am Abend erwartet die Besucher dann ein Networking-Event im A2 am See mit Fingerfood und Getränken. Am zweiten Tag ist die Agenda in zwei Themenblöcke aufgeteilt, die parallel ablaufen werden. Während sich der eine Themenbereich auf SEO Praxis, Data Driven Marketing, Amazon und YouTube konzentriert, werden in einem weiteren Veranstaltungsraum zeitgleich dazu Referate zu SEA Advanced und Local SEO abgehalten. Zudem wird eine umfangreiche SEO Site Clinic mit einem anschließenden Q&A angeboten. Interessenten können sich freiwillig für einen Live-Check registrieren.

Tickets für den Konferenztag, die Seminare und für das Networking-Event sind ab sofort bei Xing Events erhältlich. Dabei kann das Konferenzticket bis zum 30. November 2018 mit einem Early-Bird-Rabatt für 199 Euro zzgl. MwSt. statt 249 Euro zzgl. MwSt. gekaut werden. Für StartUps wird es wieder einen besonderen Rabatt in Höhe von 50 Prozent auf das Konferenzticket geben.

