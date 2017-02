Erstellt am 10. Februar 2017

Video der Woche: Super Bowl LI – Die teuersten Werbesekunden der Welt

Der 51. Super Bowl fand vergangenen Sonntag statt und neben dem Spiel und der legendären Halbzeit-Show begeistert das Event die Zuschauer auch immer mit den Werbeclips. Manche Zuschauer sollen den Super Bowl tatsächlich nur wegen der Werbung ansehen.

Denn die Clips sind für den Super Bowl immer besonders einprägsam gestaltet – schließlich wollen die Firmen möglichst viele Kunden mit ihren wahnsinnig teuren Werbesekunden begeistern (ein 30-Sekunden-Clip soll fünf Millionen Dollar kosten... macht rund 167.000 Dollar pro Sekunde).

In diesem Jahr waren einige der Werbeclips mit politischen Botschaften gespickt, die direkt oder indirekt auf die Trump-Regierung anspielen. So machte das Unternehmen Lumber84 mexikanische Flüchtlinge und eine Mauer zum Thema und der Bierbrauer Budweiser erzählt die Story seines deutschen Mitgründers, der in die USA eingewandert war. Daneben gab es aber auch Spots, die sich aus der Politik lieber raushielten und sich auf ihr Produkt konzentrierten – wir präsentieren eine Auswahl der Super Bowl Spots.