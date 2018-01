Top-Themen: Sonntagsarbeit bei Amazon rechtswidrig | Taobao laut den USA ein „notorious market“ | E-Commerce-Campus eröffnet | Echo Spot in Deutschland vorbestellbar | Fake-Profile bei Online-Dating-Plattformen

2015 ließ Amazon seine Mitarbeiter in der Logistik auch am Sonntag arbeiten. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf erklärte dies nun als rechtswidrig. Diese und weitere News des Tages haben wir kurz und knapp für Sie zusammengefasst.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Sonntagsarbeit: Amazon verliert in Düsseldorf

Ärger für Amazon. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat die 2015 durch die Bezirksregierung Düsseldorf ausgesprochene Bewilligung für die Sonntagsarbeit an den zwei Adventssonntagen für rechtswidrig erklärt. Die Richter konnten demnach nicht erkennen, dass Amazon ohne die Bewilligung der Sonntagsarbeit ein so großer Schaden entstanden wäre, dass dieser das Interesse am Erhalt der Sonntagsruhe hätte überwiegen können. Amazon konnte zudem nicht nachweisen, dass dem Unternehmen ohne die Sonntagsarbeit ein unverhältnismäßiger Schaden gedroht habe, der sich nicht anders hätte abwenden können.

Alibabas Marktplatz Taobao laut USA „notorious market“

Der von Alibaba betriebene Marktplatz Taobao ist erneut auf der schwarzen Liste der „notorious markets“ („berüchtigte Marktplätze“) des Handelsbeauftragten der Vereinigen Staaten (USTR) gelandet. Als Grund für die Wiederaufnahme gibt das USTR den nach wie vor hohen Anteil von markenrechtsverletzenden Produkten auf der Plattform an, welche besonders zulasten der amerikanischen Händler fallen. Wie Alibaba auf die Entscheidung der Handelsbehörde reagiert hat, kann an dieser Stelle nachgelesen werden.

E-Commerce-Campus eröffnet

In Oberfranken wurde ein E-Commerce-Campus ins Leben gerufen. An diesem sollen die unterschiedlichsten E-Commerce-Fragestellungen in Seminaren und Workshops behandelt, Konferenzen abgehalten und Fachpersonal ausgebildet werden. An dem Campus beteiligt sind die staatlichen Hochschulen, die ihren Sitz in Oberfranken haben, die Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer FIT, die Baur Versand GmbH & Co KG und einige weitere regionale Unternehmen.

Amazon erweitert Echo-Familie

Amazon hat seine Echo-Reihe in Deutschland erweitert. Mit dem Echo Spot stößt eine Art Mix aus Echo Show, also der Variante mit integriertem Bildschirm, und Echo Dot, dem kleinen Ableger, hinzu. Das neue Gerät kostet knapp 130 Euro und kann ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung soll nach Angaben von Amazon am 24. Januar starten. Was der neue Echo Spot alles zu bieten hat, kann auf dem AmazonWatchblog nachgelesen werden.

Online-Dating: Verbraucherschützer beklagen Masse an Fake-Profilen

Das Marktwächter-Team der Verbraucherzentrale Bayern hat im Rahmen einer neuen Analyse herausgefunden, dass Fake-Profile im Online-Dating-Business scheinbar zum Alltag zu gehören. Demnach sollen 187 Online-Dating-Portale Fake-Profile einsetzen. Nur 41 der insgesamt 187 analysierten Online-Dating-Portale erklären in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder auf der Homepage oder an beiden Stellen darüber auf, dass fiktive Profile im Chat zum Einsatz kommen.