Erstellt am 25. April 2018

Top-Themen: Tchibo erweitert Mietservice | Studie zu lokalen Online-Marktplätzen | Harmlose Variante der DSGVO in Österreich | Amazon liefert in den Kofferraum

Welche News die E-Commerce-Branche heute zutage gefördert hat, gibt es hier kurz und knackig zusammengefasst. Mit dabei sind Tchibo, die DSGVO in Österreich, Amazon und eine Studie zu lokalen Online-Marktplätzen.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Mietservice „Tchibo Share“ erhält neue Produkte

Dem Trend des Miet-Commerce folgen aktuell immer mehr Unternehmen. Auch Tchibo hat vor wenigen Monaten seinen Mietservice „Tchibo Share“ mit Baby- und Kinderkleidung gestartet. Mit diesem scheint der Kaffeeröster derart erfolgreich zu sein, dass man das Angebot nun ausweitet und den Wunsch der Kunden nach mehr Auswahl nachgeht. In Zukunft wird im Miet-Shop von Tchibo nicht nur ein größeres Sortiment zu finden sein, das Unternehmen bietet zusätzlich auch neue Produkte wie Spielzeuge an. Mit der Wiederverwendung der Produkte soll außerdem ein Zeichen für Nachhaltigkeit gesetzt werden.

Studie: So bewerten Händler lokale Online-Marktplätze

Innerhalb der Studie „Lokale Initiativen zur Digitalisierung des Handels: Status quo und Erfolgsfaktoren“ ist Ibi Research jetzt der Frage nach dem Nutzen lokaler Online-Marktplätze für Händler nachgegangen. Dabei kam heraus, dass 44 Prozent der befragten Händler diese Möglichkeit des Verkaufs nicht nutzen. Immerhin: 35 Prozent hätten Interesse an einem regionalen Marktplatz. Alle Ergebnisse der Studie haben wir hier zusammengefasst.

Österreich biegt sich die DSGVO zurecht

Das Schreckgespenst DSGVO geistert aktuell mehr denn je durch die Köpfe der hiesigen Online-Händler, denn in genau einem Monat tritt die Verordnung vollständig in Kraft. Die österreichische Regierung hat sich nun auch mit dem Thema auseinandergesetzt und aus dieser eine typisch österreichische Lösung gemacht. Insgesamt wird sie deutlich harmloser ausfallen, als es hierzulande der Fall ist. Alles dazu haben wir an dieser Stelle ausführlicher beschrieben.

Amazon startet Kofferraum-Lieferung in den USA

Prime-Mitglieder des Online-Riesen Amazon dürfen sich in den USA mal wieder über einen neuen Service freuen. Wie beim Amazon Watchblog zu lesen ist, können sich Kunden ihre Pakete ab sofort in den Kofferraum des eigenen Autos liefern lassen. Außer den üblichen Gebühren für eine Prime-Mitgliedschaft soll dieses Angebot sogar vorerst kostenlos sein. Für die Verwendung ist lediglich eine bestimmte Automarke sowie eine App vonnöten.