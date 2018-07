04.07.2018 – Amazon verlängert Prime Day | FBI ermittelt gegen Facebook | Lyft verleiht Fahrräder

Im News-Preview werfen wir einen Blick auf den Prime Day von Amazon, der noch einmal größer wird. Außerdem ermitteln mittlerweile mehrere US-Behörden gegen Facebook und der Fahrdienstvermittler Lyft steigt ins Bike-Sharing ein.

36 Stunden: Amazon verlängert Prime Day

Ein einzelner Tag reicht Amazon für den Prime Day schon lange nicht mehr. Dauerte er bislang bereits 30 Stunden, wird das größte Shopping-Event des Handelsriesen in diesem Jahr noch einmal verlängert, und zwar auf 36 Stunden, wie das Unternehmen mitteilt. Los geht es, pünktlich nach der Fußball-Weltmeisterschaft, am Montag, dem 16. Juli, um 12 Uhr. Erst am 17. Juli ist um Mitternacht Schluss. Weltweit wird es in diesem Jahr Amazon zufolge über eine Million Angebote geben. Neben Deutschland, den USA oder Großbritannien sind dieses Jahr erstmals auch Australien, Singapur, Luxemburg und die Niederlande dabei. Besonderes Augenmerk liegt auch in diesem Jahr auf den Amazon-eigenen Produkten wie Echo oder Kindle, erstmals inklusive Echo Show. Zudem wird es erstmals besondere Produkte und Sondereditionen von bekannten Marken wie Philips geben. Auch kleine und mittelständische Händler sollen vom Prime Day profitieren. Im vergangenen Jahr haben Kunden Amazon zufolge 40 Millionen Produkte von Dritthändlern bestellt. Die ersten Countdown-Angebote laufen übrigens schon: Bei Amazon Music, Prime Video oder Twitch gibt es bis zum 17. Juli besondere Rabatte.

FBI: Ermittlungen gegen Facebook

Die Untersuchungen zum Datenskandal rund um Facebook und Cambridge Analytica sind in den USA ausgeweitet worden. Beteiligt sind nun auch das FBI, die Börsenaufsicht SEC und das US-Justizministerium, berichtet Golem. Die Tatsache, dass Facebook bereits seit 2015 von der Datenweitergabe wusste, aber erst in diesem Frühjahr an die Öffentlichkeit ging, könnte für das soziale Netzwerk zum Problem werden. Die Behörden studieren nun die Erklärungen von Mark Zuckerberg und auch den 748-seitigen Bericht, den das Unternehmen am 29. Juni veröffentlichte. Details zu den Untersuchungen sind bislang nicht an die Öffentlichkeit gelangt, möglich ist aber sogar eine strafrechtliche Verfolgung. Darüber hinaus prüft die Handels- und Verbraucherschutzbehörde FTC, ob Facebook im Fall der Datenweitergabe gegen eine Vereinbarung aus dem Jahr 2011 verstoßen hat. Laut FTC könnte jeder Verstoß mit bis zu 16.000 Dollar Bußgeld bestraft werden. Da über 70 Millionen US-Bürger betroffen sein sollen, könnte ein etwaiges Bußgeld das Unternehmen Milliarden kosten.

Lyft verleiht Räder: Fahrdienstvermittler steigt ins Bike-Sharing ein

Der Fahrdienstvermittler Lyft hat den Bike-Sharing-Anbieter Motivate übernommen. Wie Heise Online berichtet, steigt das Unternehmen damit in das Fahrrad-Verleihgeschäft ein. Dazu werde Motivate in Lyft Bike umbenannt und in das Unternehmen integriert. Der für die Wartung der Leihräder zuständige Unternehmensteil solle weiterhin unter dem Namen Motivate firmieren. 80 Prozent der Bike-Sharing-Fahrten sollen im Jahr 2017 von Motivate vermittelt worden sein. Wie viel Geld Lyft für das Unternehmen gezahlt hat, ist nicht bekannt – Medienberichte sprechen allerdings von 250 Millionen US-Dollar. Auch Lyfts Konkurrent Uber ist bereits in das Bike-Sharing eingestiegen und hat im April das E-Bike-StartUp Jump übernommen.