Marktplätze-Sonderausgabe: Alles zu Amazon, Ebay und Co. im Onlinehändler Magazin

Wer den perfekten Marktplatz für sein Geschäft finden will, hat eine große Auswahl. Um den Plattform-Dschungel übersichtlicher zu machen, stellen wir in der Marktplätze-Sonderausgabe unseres Onlinehändler Magazins einige Plattformen vor.

Marktplätze bieten die Möglichkeit, mit vergleichsweise geringen Kosten und Aufwand in den Online-Handel einzusteigen oder das eigene Geschäft um einen weiteren Vertriebskanal zu erweitern, um neue Kunden anzusprechen. Doch wer sich mit der Frage, welcher Marktplatz für einen am besten geeignet ist, beschäftigt hat, weiß: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Amazon, Ebay, Rakuten, Real.de, Hood.de oder doch Smartvie? Vor allem in Deutschland gibt es eine große Zahl an Plattformen, die von einem Vollsortiment bis zu einem hoch spezialisierten Produktangebot alles parat halten.

Um Händlern einen Überblick im Marktplatz-Dschungel zu verschaffen, haben wir 14 Plattformen in einer Sonderausgabe unseres Onlinehändler Magazins zusammengetragen und ihre Geschichte, Vor- und Nachteile sowie ihre Konditionen für Händler ins Auge gefasst. Herausgekommen sind 42 Seiten, auf denen die einzelnen Plattformen vorgestellt werden. Daneben warten noch Rechtstipps für Marktplatz-Händler und weitere Fakten, Zitate und Meinungen aus der Marktplatz-Welt.

Die Marktplätze-Sonderausgabe wurde im Rahmen des Händlerbund Marketplace Day am 29. Juni 2018 veröffentlicht. Wer sich einen Überblick über die Marktplatz-Welt verschaffen möchte, kann das Print-Magazin für 4,90 Euro (inkl. MwSt) bestellen.

