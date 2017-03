Top Jobs: ZooRoyal, Just Spices und Schwab

In unseren Top Jobs präsentieren wir drei aktuelle und interessante Stellenausschreibungen aus der E-Commerce-Welt. Zur Zeit suchen der Tierbedarfshändler ZooRoyal, der Gewürzshändler Just Spices und das Versandhandelsunternehmen Schwab nach Verstärkung für ihre Unternehmen.

(Bildquelle Jobs: Enculescu Marian Vladut via Shutterstock)

ZooRoyal sucht einen Mitarbeiter (m/w) Product Data Management

Der Tierbedarfshändler ZooRoyal sucht einen Mitarbeiter für den Bereich Product Data Management in Köln.

Hier wird unter anderem die technische Umsetzung der Stammdatenpflege im Shop-Frontend und im Warenwirtschaftssystem sowie die Content-Pflege im Frontend übernommen. Der Product-Data-Management-Mitarbeiter erstellt Artikelbilder und Markenlogos und bindet diese auch ein. Er ist außerdem verantwortlich für die Aufbereitung von Datensätzen zur weiteren Bearbeitung, den Kontakt mit Dienstleistern zur Content-Erstellung und der Kategorisierung und Attributierung von Artikelstämmen.

Für diesen Job bei ZooRoyal sind ein abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mindestens ein Jahr Erfahrung im E-Commerce notwendig. Erfahrung mit Content-Management-Systemen ist wünschenswert. Der Bewerber sollte ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen vorweisen, sehr gutes Statistikverständnis mitbringen sowie sicher und strukturiert mit Zahlen umgehen können.

Interesse geweckt? Hier geht’s entlang zur Möglichkeit, sich online bei ZooRoyal zu bewerben.

Just Spices sucht einen Country Manager (m/w)

Der Gewürzhändler Just Spices sucht einen Country Manager in Düsseldorf.

Der Country Manager übernimmt die Gesamtverantwortung für die Entwicklung auf dem amerikanischen Markt von Deutschland aus und koordiniert Produktion, Logistik, Marketing sowie Vertrieb. Dabei arbeitet er stets mit dem Performance-Team von Just Spices zusammen und entwickelt Strategien und Konzepte. Es sollte ein Blick auf die Trends und Entwicklungen in den USA geworfen werden, sodass mit passenden strategischen Maßnahmen reagiert werden kann. Die Kontrolle der Performance der Just-Spices-Partnerunternehmen fällt ebenfalls in den Aufgabenbereich des Country Managers. Nach der erfolgreichen Etablierung der Strukturen in den USA können potenziell weitere Märkte übernommen werden.

Hierfür sind ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft oder eines vergleichbaren Studiengangs sowie erste Berufserfahrung im Bereich Projektmanagement, Produktmanagement oder Business Development grundlegend wichtig. Berufserfahrung im Marketing ist wiederum von Vorteil. Der Bewerber sollte Erfahrung im Bereich E-Commerce oder im Umgang mit digitalen Kanälen im Allgemeinen haben und Digital Native sein, der großes Interesse an StartUps hat. Verhandlungssicheres Englisch und Auslandserfahrung sollten ebenfalls mitgebracht werden.

Wer sich bei Just Spices bewerben möchte, kann seine Unterlagen über das Karriereportal einreichen.

Schwab sucht einen PHP-Entwickler (m/w)

Das Versandhandelsunternehmen Schwab sucht einen PHP-Entwickler in Hanau.

Zu den Aufgaben des PHP-Entwicklers zählt beispielsweise die technische Weiterentwicklung der E-Commerce-Plattformen von Schwab.de und Sheego.de. Bestehende Entwicklungen müssen hinsichtlich der Performance und der Stabilität optimiert werden. Zum Tagesgeschäft gehören ebenfalls die Entwicklung von Webshop-Applikationen, die Einführung neuer Web-Tools und schlussendlich auch die technische Konzeption der Schnittstellen zu IT-Backend-Systemen.

Der Bewerber sollte in jedem Fall ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik bzw. eine vergleichbare Berufsausbildung vorweisen können. Ausgeprägte Kenntnisse in PHP 5 und höher für Webanwendungen und Programmierkenntnisse in aktuellen Webdesign-Technologien (JavaScript, CSS, AJAX, XHTML, XML,XSL) sind ebenfalls wichtig. Schwab setzt aber auch auf Kenntnisse im Einsatz vom Webservice-Technologien und in relationalen Datenbanken (MySQL), von E-Commerce-Prozessen und deren Implementierung sowie in der Anbindung von Drittsystem (ERP-Systeme, Zahlungsanbieter etc.). Abschließend werden Kenntnisse im OXID-eShop-Umfeld gern gesehen.

Hier kann man sich online bei Schwab bewerben.