Hamburg: Training Day und Treffpunkt E-Commerce laden in den schönen Norden

Nach erfolgreichem Start in Leipzig kommt der Training Day nun nach Hamburg. Am 09. Februar 2017 geht es einen Tag lang um sofort anwendbares Fachwissen für den erfolgreichen Verkauf auf Amazon und Ebay. Und als kleines Schmankerl findet an dem Abend auch der erste Treffpunkt E-Commerce in 2017 statt. Sichern Sie sich gleich Ihr Ticket!

© Yulia Buchatskaya – Shutterstock.ocm

Amazon und Ebay – zwei Schwergewichte im E-Commerce, an denen eigentlich niemand vorbei kommt. Weder Händler, noch Kunden. Doch während die Kunden oft eine Mange Service genießen, müssen sich die Händler gegen die stetig wachsende Konkurrenz behaupten. Doch wie geht das?

Training Day geht in die zweite Runde

Genau um diese Frage geht es am 09. Februar 2017 in Hamburg. An dem Donnerstag findet zum zweiten Mal die Veranstaltung „Training Day – Wir machen Sie erfolgreich bei eBay und Amazon!“ statt. Die erste Veranstaltung in Leipzig im Dezember 2016 kam bei den Besuchern sehr gut an – das anwendbares Fachwissen gepaart mit Tipps und Tricks der Experten rund um den ECommerce Rockstar Michael Atug sorgte für einen ordentlichen Aha-Effekt bei den Besuchern.

Und so soll es auch am 09. Februar 2017 darum gehen, wie schon durch kleine Optimierungen die eigenen Umsätze gesteigert werden können. Tipps und Tricks für ein besseres Ranking der Produkte bei Amazon und Ebay – sogenanntes Ebay-SEO bzw. Amazon-SEO – wird es ebenso geben. Grundlegend handelt es sich bei dem Training Day nicht einfach nur um einen Vortragstag – der Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten ist ausdrücklich erwünscht, um Wissen zu teilen und Netzwerke zu finden.

Im Anschluss: Treffpunkt E-Commerce

Wem das Netzwerken am Tag nicht reicht, kann gleich in Hamburg bleiben! Denn am Abend findet der erste Treffpunkt E-Commerce des Jahres 2017 statt. In entspannter Atmosphäre können Sie sich mit Händlern und Dienstleister austauschen und Trends für 2017 besprechen.

Sie als Händler haben die Wahl, ob sie entweder nur am Training Day oder am Treffpunkt teilnehmen wollen – oder ob sie den Tag ganz der Wissenserweiterung und dem Netzwerken widmen wollen und sowohl den Training Day als auch den Treffpunkt besuchen wollen.

Ticketpreise:

Online-Händler (nur Treffpunkt E-Commerce) – 30,00 Euro (inkl. MwSt.)

Online-Händler (nur Training Day) – 199,00 Euro (inkl. MwSt.)

Online-Händler (Kombiticket) – 219,00 Euro (inkl. MwSt.)

Mit dem Aktionscode OHN_2017 erhalten unsere Leser 50 Euro Rabatt auf den Händlerpreis für den Training Day und die kombinierten Händler-Tickets.

Dienstleistern und Agenturen, die ebenfalls am Training Day teilnehmen möchten, bietet der Händlerbund die Möglichkeit, ein Ticket für 399,00 Euro zu erwerben.