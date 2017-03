Meet Magento öffnet in Leipzig zum 11. Mal seine Tore

Auch in diesem Jahr trifft sich wieder die Magento-Community in Leipzig. Am 22. und 23. Mai sind Online-Händler, Agenturen, aber auch Entwickler und Kooperationspartner herzlich zum Austauschen, Weiterbilden und Netzwerken eingeladen. Schwerpunkte der diesjährigen Veranstaltung sind unter anderem B2C, B2B, ERP, PIM, CRM und Internationalisierung.

Die Meet Magento öffnet 2017 mittlerweile zum elften Mal ihre Tore und ruft erneut die Jünger seines Shopsystems, Händler, Entwickler und Interessierte aus der Online-Branche in die Messestadt Leipzig. Für den 22. und 23. Mai haben sich die Veranstalter wieder Großes vorgenommen und erwarten über 700 Besucher, darunter auch die wichtigsten Insider aus dem E-Commerce- und Magento-Umfeld.

An den beiden Veranstaltungs-Tagen wird es wieder spannende und interessante Vorträge zu den wichtigsten Trends der E-Commerce-Branche geben. So wird am Montag Jan Sperlich von Gravis über den Handel im Omnichannel-Dilemma sprechen. Aber auch das Thema Logistik steht mit auf der Agenda für den ersten Meet Magento Veranstaltungstag. Natürlich – denn was wäre eine Meet Magento ohne das Thema Magento – wird es auch um die neusten Entwicklung der Open Source Software gehen und wie Händler beispielsweise die ERP-Funktion in Magento umsetzen. Das vollständige Programm für beide Veranstaltungstage können hier eingesehen werden.

Schnell sein lohnt sich

Wer sich das volle Programm inklusive Aftershow-Party am 22. Mai in der bekannten Moritzbastei geben will, sollte sich sputen und eines der begehrten 2-Tages-Tickets buchen. Das normale Kombi-Ticket kostet 225,00 Euro + 42,75 Euro MwSt. und wird nur bis zum 31. März verkauft. Online-Händler zahlen hingegen für ein 2-Tages-Ticket nur 155,00 Euro + 29,45 Euro MwSt. Natürlich bietet die Meet Magento auch wieder die Möglichkeit, Tages-Tickets zu kaufen. Das normale Tages-Ticket schlägt mit 150 Euro + 28,50 Euro MwSt. zu Buche.