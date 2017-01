Top-Themen: Facebook fördert StartUps, Auctionata insolvent, Rocket-Internet-Fond schließt mit Milliarde, Amazon-Patent für autonome Fahrzeuge

Was heute wichtig war: Facebook eröffnet seinen ersten StartUp-Inkubator, Auctionata ist vorläufig insolvent, der Rocket Internet Capital Partners Fonds schließt erfolgreich und Amazon meldet ein Patent für die Navigation autonomer Fahrzeuge an.

(Bildquelle Abend-News: Anna Demjanenko via Shutterstock)

StartUp-Inkubator von Facebook

In Paris eröffnet Facebook seinen ersten StartUp-Inkubator. Jungen Unternehmen soll damit geholfen werden, in die Branche einzusteigen und ihre Geschäftskonzepte zu optimieren. Dieser entsteht auf dem größten StartUp-Campus der Welt, Station F, der im April fertig werden soll. Facebook will sich mit seinem Inkubator auf datengetriebene Geschäftsideen konzentrieren. StartUps können sich bereits für das Programm bewerben, Eigenkapital stellt Facebook allerdings nicht zur Verfügung.

Nun doch: Auctionata vorläufig insolvent

Ende vergangener Woche deutete sich an, dass das Online-Auktionshaus Auctionata in finanziellen Problemen steckt, doch eine mögliche Insolvenz wollte man nicht kommentieren. Nun haben sich die Gerüchte allerdings bewahrheitet. Unternehmens-Chef Thomas Hesse hat offiziell bestätigt, dass man vorläufig Insolvenz beantragen müsse. „Dies war notwendig, weil eine nötige Finanzierung nicht ausreichend schnell sichergestellt werden konnte", so Hesse. Nun soll Auctionata zunächst erfolgreich saniert werden.

RICP schließt bei einer Milliarde US-Dollar

Der Rocket Internet Capital Partner Fonds (RICP) hat mit Erreichen der Obergrenze von einer Milliarde US-Dollar erfolgreich geschlossen. Es ist damit der erfolgreichste Fond im Internetsektor in Europa. Der Fonds wurde vor einem Jahr ins Leben gerufen und konnte schon beim First Closing 420 Millionen US-Dollar einsammeln. Der Fonds unterstützt wachstumsstarke Internetunternehmen. „Die Zusagen in Höhe von 1,0 Milliarden USD reflektieren das große Interesse führender Investoren an RICP, die von der attraktiven Anlagemöglichkeit des Fonds überzeugt sind”, so Oliver Samwer.

Amazon: Patent für Navigation autonomer Fahrzeuge

Amazon hat ein Patent eingereicht, dass es autonomen Lieferfahrzeugen ermöglichen soll, Fahrspuren zu wechseln. Fahrzeuge sollen dabei über ein zentrales System miteinander vernetzt werden, sodass ihnen mitgeteilt werden kann, welche Spur zum jeweiligen Zeitpunkt am besten geeignet ist. Dies soll vor allem die Navigation auf viel befahrenen Straßen erleichtern. Die Technologie dürfte für die eigene Lieferflotte von Amazon vorgesehen sein. Alle Infos hat der Amazon-Watchblog.