24.03.2017 – YouTube: Werbeboykott weitet sich aus | Zooplus steigert Umsatz um 28 Prozent | Mehr Sicherheit: Instagram führt neue Funktionen ein

Weitere Firmen haben ihre Werbekampagnen auf YouTube und Google gestoppt, Zooplus wächst um 28 Prozent und Instagram sorgt mit zwei neuen Funktionen für mehr Sicherheit. Die News im Überblick.

Werbeboykott: Weitere Firmen stellen Google-Ads ein

Weil ihre Werbeanzeigen in Videos mit extremistischen Inhalten angezeigt wurden, haben zahlreiche Weltmarken ihre Google-Ads vorerst gestoppt (wir berichteten). Jetzt weiten sich die Werbeboykotte aus: Heise Online zufolge haben weitere Unternehmen, vor allem US-Konzerne, ihre Werbekampagnen auf YouTube gestoppt. Unter anderem werden die Telekommunikationsanbieter AT&T und Verizon, sowie der Pharma-Konzern Johnson & Johnson nicht mehr auf dem Videoportal werben. Für Google dürfte das äußerst schmerzhaft sein: Allein Verizon investiere jährlich 2,5 Milliarden US-Dollar in Werbung. AT&T hat sich derweil nicht nur von YouTube zurückgezogen, sondern seine Werbeanzeigen auf sämtlichen Google-Plattformen eingestellt.

Zooplus präsentiert Geschäftszahlen & ambitionierte Ziele

Der Tierbedarfshändler Zooplus hat seine aktuellen Geschäftszahlen präsentiert, und diese können definitiv als ansehnlich bezeichnet werden. So stieg der Umsatz laut der entsprechenden Pressemitteilung von 711 Millionen Euro im Jahr 2015 auf nun 909 Millionen Euro, was einem Anstieg von 28 Prozent bedeutet. Dabei konnte Zooplus in allen 30 europäischen Märkten zweistellige Wachstumsraten hinsichtlich der Umsatzerlöse erzielen. Das Ergebnis vor Steuern wiederum erhöhte sich von 12,9 auf 17,9 Millionen Euro. In diesem Zusammenhang kündigte Zooplus zugleich an, im Jahr 2020 bei der Umsatzerlöse die Schwelle von zwei Milliarden Euro überschreiten zu wollen. "Das starke Wachstum wollen wir auch zukünftig aus den Ergebnisbeiträgen und einer weiteren Verbesserung des Working Capital finanzieren", erklärt Dr. Cornelius Patt, Vorstandsvorsitzender der Zooplus AG.

Instagram führt Zwei-Faktor-Authentifizierung ein

Die Foto-App Instagram will mehr Sicherheit für seine Nutzer bieten. Dazu hat das Unternehmen laut t3n.de zwei neue Funktionen eingeführt. Zum einen schützt Instagram die Accounts seiner Nutzer nun per Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei der Nutzer ihre Telefonnummer angeben können und bei jedem neuen Login einen Code per SMS zugeschickt bekommen. Zum anderen hat Instagram einen Schutz vor sensiblen Inhalten eingerichtet. Wenn Bilder auf der Plattform angezeigt werden, die für einige Nutzer verstörend sein könnten, werden sie mit einem Unscharf-Filter und einer Warnung versehen.