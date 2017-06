Onlinehändler Magazin 06/17: Online-Shop-Relaunch, Retouren-Abwicklung und die Strategie von Real.de

Online-Shop-Relaunch, Ebay Frühjahrs-Update, die Pläne von Real und die große Frage: Wie läuft das eigentlich mit den Retouren in den einzelnen Sparten ab? Das und noch viel mehr lesen Sie im neuen Onlinehändler Magazin.

© Händlerbund

Titel-Themen: Online-Shop-Relaunch, Ebay Frühjahrs-Update, Retouren

Großes Thema in der Juni-Ausgabe ist der Online-Shop-Relaunch. Einem Prozess, denn sich irgendwann jeder Händler stellen muss. Und es gibt dabei einiges zu beachten, kleine Stolpersteine gibt es überall. Wie man einen Relaunch sauber über die Bühne bekommt und ob es immer ein harter sein muss, oder ob es nicht auch ein softer Relaunch tut, lesen Sie im großen Titelthema.

Weiterhin haben wir noch mal ausführlich die Neuerungen des Ebay Frühjahrs-Update zusammengefasst und uns angeschaut, welche Auswirkungen die Neuerungen auf die Händler haben. Drittes großes Thema in der Juni Ausgabe sind die allseits beliebten Retouren. Dabei haben wir uns diesmal mit den Abläufen nach dem Rückversand beschäftig und mal nachgefragt, ob und wenn ja, wie Matratzen, Klamotten und unter anderem auch Sex-Spielzeug wieder für den weiteren Verkauf fit gemacht werden.

Weitere Themen: Online-Handel ohne Social Media, Shopping-Clubs und der Wandel von Real.de

Muss man zwangsläufig soziale Medien nutzen, um seinen Online-Shop zu vermarkten? Wir sind der Frage nachgegangen und haben den Online-Shop „Gründe Erde“ gefunden. Das Unternehmen verzichtet auf Facebook & Co. Warum man sich zu dem Schritt entschieden hat, kann im Magazin ab Seite 12 nachgelesen werden.

Außerdem haben wir die bekannten Shopping-Clubs „Brands4Friends“, „Westwing“, „Secret Escape“ und „Monoqi“ genauer unter die Lupe genommen und geschaut, welche Vorteile sie für Händler bieten und ob sich die Clubs als weiterer Absatzkanal wirklich lohnen.

Spannend wird es auch bei dem Thema Real.de. Der Marktplatz, der Eigen- und Dritthändler-Geschäft vereint, soll als dritte Kraft hinter Amazon und Ebay etabliert werden. Dafür gibt es eine klare Strategie, in der auch Omnichannel und der Online-Vertrieb von Lebensmitteln eine enorme Rolle spielen. Auch hier haben wir die Antwort auf die Frage gesucht, ob sich der Marktplatz für Händler wirklich lohnt. Spannende Einsichten in die Welt von Real.de gibt es ab Seite 34.

In der Juni-Ausgabe des Onlinehändler Magazins gibt es außerdem den vierten Teil der Shopsystem Themenreihe (kostenlose und Open-Source-Lösungen), wir blicken auf den Treffpunkt E-Commerce und den Training Day in Frankfurt am Main zurück und berichten über Wundercurves, die sich nichts geringeres vorgenommen haben, als den Modemarkt endlich mal etwas aufzufrischen. Neben diesen Themen gibt es natürlich auch wieder rechtliche Tipps, Hinweise und Kniffe, die Online-Händler in ihrem Tagesgeschäft beachten sollten.

Sie können unser Onlinehändler Magazin wie gewohnt kostenlos online lesen und auch als PDF herunterladen. Für Freunde des gedruckten Wortes gibt es alle Magazine auch als Print-Ausgabe – entweder als Einzelbestellung oder im Abo ab 14,70 Euro.

