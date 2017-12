Video der Woche: Der Ansturm der Paketboten

Was wäre der Online-Handel ohne die Paketboten? Richtig, nichts. Doch das Ausmaß der Online-Bestellungen und die daraus resultierende Paketflut bringen die Dienstleister in diesen Wochen an ihre Grenzen. Grünwald Freitagscomedy hat sich dem Thema in einer humoristischen Aufarbeitung gewidmet. Darin kommt ein Treppenhaus nicht mehr zur Ruhe vor den durchlaufenden Paketboten, die auch schon mal einen Whirlpool ganz allein schleppen – unser Video der Woche.