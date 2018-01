Top-Themen: Neue Ebay-Gebühr? | Infografik über Online-Marktplätze | StartUp-Barometer 2017 | Jeff Bezos reicher als Bill Gates | Lkw-Maut: Neue Kontrollsäulen

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Ebay, eine Infografik über Online-Marktplätze, das neue StartUp-Barometer, Jeff Bezos und um die Ausweitung der Lkw-Maut.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Ebay: Einführung einer neuen Gebühr?

Eine Bloggerin hat möglicherweise eine neue Gebühr auf der US-amerikanischen Version von Ebay entdeckt. Ebay habe eine Art „Provision“ für einen nicht verkauften Artikel in Rechnung gestellt, der „aufgrund von Urheberrechtsbeschwerden entfernt werden“ musste. Konkret ging es dabei um ein Produkt, das mit einem Verkaufswert von 1.400 US-Dollar gelistet wurde. Obwohl das Produkt keinen Käufer fand, soll Ebay eine Gebühr in Höhe von 140 Dollar erhoben haben. Alles Weitere zu dem Vorfall kann an dieser Stelle nachgelesen werden.

Infografik: Weltweite Online-Marktplätze und deren Wachstum

Eine aktuelle Infografik verdeutlicht die immense Bedeutung von Online-Marktplätzen auf der ganzen Welt. So wurden im letzten Jahr insgesamt 1,47 Billionen US-Dollar auf den 75 größten Vertretern ausgegeben. Eine weitere beeindruckende Statistik: 50 Prozent aller weltweiten Verkäufe im Netz sollen über Marktplätze erwirtschaftet werden. Weitere Statistiken, die Bedeutung von Amazon und die entsprechenden Infografiken haben wir hier zusammengefasst.

StartUps aus Deutschland: Investitionen steigen

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young hat ihr aktuelles StartUp-Barometer veröffentlicht, das sich mit den Entwicklungen in diesem Bereich innerhalb des letzten Jahres auseinandersetzt. Die Investitionen in Jungunternehmen sind von 2,3 auf 4,3 Milliarden Euro gestiegen, was einem Plus von 88 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Insgesamt gab es 507 Finanzierungsrunden, also 5 Prozent mehr als noch im Jahr 2016. Weitere aufschlussreiche Zahlen haben wir in diesem Beitrag zusammengestellt.

Amazon: Jeff Bezos schwimmt im Geld

In den ersten fünf Handelstagen von 2018 stieg das Nettovermögen von Amazon-Gründer Jeff Bezos um 6,1 Milliarden US-Dollar. Das liegt insbesondere an der Entwicklung der Aktie von Amazon, denn diese ist in den ersten Tagen des neuen Jahres deutlich gestiegen. Bezos selbst hält noch knapp 17 Prozent der Amazon-Aktien und profitiert dementsprechend von positiven Trends. Das Vermögen von Bezos soll sich nach Angaben des AmazonWatchblogs auf insgesamt 105 Milliarden US-Dollar belaufen. Damit hat er Microsoft-Gründer Bill Gates längst vom Thron gestoßen.

Lkw-Maut ab dem 01.07. auch auf Bundesstraßen

Zum 01. Juli 2018 wird die Mautpflicht für Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht auch auf Bundesstraßen ausgeweitet. Der Lkw-Mautbetreiber Toll Collect ist bereits dabei, sich auf diese Ausweitung vorzubereiten und stellt entsprechend neue Kontrollsäulen auf. Problematisch: Die neuen Säulen ähneln den sogenannten Starenkästen. Wie Toll Collect die Mautzahlung „einfach und unkompliziert“ gestalten will, kann auf dem LogistikWatchblog nachgelesen werden.