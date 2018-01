18.01.2018 – Ebay Händler-Award: Letzte Chance für Bewerber | About You erhält neues Kapital | City-Initiative: Ebay kooperiert mit Funke Mediengruppe

Die Bewerbungsfrist für den Ebay Händler-Award endet bald, About You erhöht sein Stammkapital und Ebay kooperiert für die „City-Initiative lokal & digital“ mit der Funke Mediengruppe.

© Gil C / Shutterstock.com – shutterstock.com

Last Call: Bewerbungsfrist für den Ebay Händler-Award endet in zwei Wochen

Die Bewerbungs-Phase für den Ebay Händler-Award, der Ende April verliehen wird, neigt sich dem Ende entgehen. Noch bis zum 31. Januar 2018 können Online-Händler sich für den Award in einer der sieben Kategorien (Durchstarter, Nachwuchsunternehmer, Kreative Geschäftsidee, Globales Geschäft, Lokaler Einzelhändler, Ebay Plus Händler und Sonderpreis für die außergewöhnlichste Geschichte) bewerben. Bisher hat Ebay knapp 100 Bewerbungen erhalten. Zu gewinnen gibt es unter anderem Barpreise (2.500 Euro für den Sieger jeder Kategorie) und eine Reise in die Ebay Deutschland-Zentrale für ein Treffen mit dem deutschen Führungsteam. Ebay hat aber noch einen ganz besonderen Preis im Petto: Unter allen Kategorie-Siegern wird eine Reise in das Ebay-Hauptquartier in San José verlost, wo der Gewinner die Gelegenheit haben wird, Ebay-CEO Devin Wenig persönlich kennenzulernen. Wer sich für den Ebay Händler-Award bewerben will, findet hier weitere Informationen.

About You sammelt frisches Kapital ein

Die Otto-Tochter About You hat frisches Kapital erhalten. Wie Gründerszene berichtet, sei das Stammkapital des Unternehmens laut Handelsregister von 106.358 Euro um 33.180 auf 144.538 Euro gestiegen. „Allerdings gehen die Anteile nicht an neue Investoren, sondern ausschließlich an Otto-Gesellschaften“, heißt es bei Gründerszene weiter. Das habe Otto auf Nachfrage bestätigt. About You hält sich unterdessen bedeckt und gibt keine Details oder Hintergründe zu der Kapitalerhöhung preis. Klar ist aber, dass Otto große Hoffnung auf das Unternehmen setzt: About You soll in den nächsten Jahren zum Milliardenunternehmen wachsen.

„City-Initiative lokal & digital“: Ebay kooperiert mit Funke Mediengruppe

Ebay erhält bei der „City-Initiative lokal & digital“, mit der Einzelhändler bei der Digitalisierung und dem Einstieg in den Online-Handel unterstützt werden sollen, Unterstützung von der Funke Mediengruppe. Wie der Marktplatz erklärt, sei Funke die Schnittstelle zwischen Ebay, dem lokalen Einzelhandel und der Stadt Velbert. Velbert hatte sich als erste Stadt für die Initiative angemeldet und hat die lokalen Einzelhändler am 7. Februar zu einem Informationsabend eingeladen. Ebay hatte die „City-Initiative lokal & digital“ im Juni 2017 ausgerufen. Kern der Initiative ist die Ebay City-Plattform. Sie ermöglicht es Städten, eine individuelle lokale Präsenz bei Ebay einzurichten, um so ihren Einzelhändlern diesen Absatzkanal zu eröffnen.