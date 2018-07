Kolumne: Der Amazon Prime Day wird länger und länger und noch länger

Es ist so weit: Amazon hat den Termin für seinen nächsten Prime Day bekannt gegeben. So weit, so unspektakulär. Aber Amazon wäre nicht Amazon, wenn es nicht trotzdem wieder eine Überraschung geben würde. Konnten Schnäppchen-Verrückte letzten Jahr „nur“ 30 Stunden lang in unzähligen „Angeboten“ wühlen, ist dies 2018 gleich 36 Stunden möglich. Wer weiß, wie es dann 2025 aussieht, wenn Amazon wieder Jubiläum feiert?!

Der Amazon Prime Day wird immer länger. 2025 könnte er sieben Tage Dauern. (Die Werte ab 2019 sind kreative Prognosen, die im Zweifel nichts mit der Realität zutun haben.)

36 Stunden – vom 16. Juli, 12.00 Uhr, bis zum 17. Juli um Mitternacht – öffnet Amazon für seine Prime-Mitglieder Tür und Tor zu reduzierten Produkten aus über 30 Kategorien wie unter anderem Elektronik, Haushaltswaren, Drogerie & Beauty, Essen & Trinken, Fashion und Spielzeug. 36 Stunden voller Angebote, die am Ende keiner braucht. Schon 2017 gestaltete sich der Grundtenor bei Twitter und Co. eher negativ. Grund: Die reduzierten Produkte brauchte keiner. Ob das dieses Jahr anders sein wird, bleibt abzuwarten.

Ebay als Zaungast

Und doch wird Amazon wieder der große Gewinner bei der ganzen Schnäppchen-Geschichte sein. Dass auch Ebay für den 17. Juli einen Schnäppchen-Tag angekündigt hat, dürfte dabei nur die wenigsten interessieren. Ehrlich gesagt ist die Ankündigung – die zwar mit so unterhaltsamen Seitenhieben wie „Warum sollten Sie Geld für monatliche Mitgliedsbeiträge ausgeben, um Angebote für Dinge zu erhalten, die Sie sich wünschen?“ oder „Lassen Sie monatliche Gebühren aus und greifen Sie auf Sonderangebote für neue, begehrte Produkte mit kostenlosem Versand zu – und zwar ohne eine Mitgliedschaft.“ daherkommt – ziemlich albern. Sie fragen sich warum? Ganz einfach: Ebay ist zu spät dran und springt auf einen Zug auf, der schon lange abgefahren ist. Denn wenn man mal realistisch ist, wird es bei Ebay am 17. Juli wahrscheinlich nur zu einer Mini-Spitze bei den Verkäufen kommen, da eh alle Augen an dem Tag auf den Konkurrenten gerichtet sind.

Lieferversprechen wird (wieder) nicht zuhalten sein

Und mit allen Augen meine ich auch alle Augen. Da wären zum einen die Verbraucher, die nicht einkaufen, weil sie etwas brauchen, sondern weil große Rabattzeichnen im Hirn für eine Nulllinie sorgen. Hauptsache irgendwas kaufen, schließlich ist es ja reduziert. Dass kurz vorher der Verbraucherschutz wie jedes Jahr vor aufgeblasenen Rabatten warnen wird, spielt dabei auch absolut mal gar keine Rolle. Und ich höre auch schon das Gemecker, dass Amazon sein selbst gegebenes Lieferversprechen nicht einhalten kann. Das mag zum einen an den Versanddienstleistern liegen, die eh schon überlastet sind, zum anderen wird es aber auch an Amazon selbst liegen, weil einfach niemand so schnell picken und packen kann, wie die Bestellungen eintrudeln werden. Von eventuellen Streiks in den Logistiklagern will ich hier gar nicht erst anfangen.

Noch ist König Fußball an der Macht

Aber warum rege ich mich eigentlich darüber auf? Ich vertrete normalerweise die Ansicht „Leben und leben lassen.“ Was andere Menschen in meiner Umwelt machen, ist mit im Großen und Ganzen ziemlich egal. Hier ist jedoch was anderes: Amazon hypt sich mit seinem Prime Day in den Olymp des Online-Handels und wird damit Tage zuvor und Tage danach Gesprächsthema Nummer eins sein. Und ich finde es einfach nicht gut, wenn ein Shopping-Event die Medienlandschaft – und hier meine ich nicht nur Fachmedien – beherrscht, während es andere und bei weitem wichtigere Themen gibt, über die man reden sollte. Kleiner FunFact: Wussten Sie das der Stern 2016 tatsächlich einen eigenen Liveticker für den Prime Day eingerichtet hatte?! Aber hey, gerade ist noch Fußball-WM, weshalb jetzt schon die Hälfte an Nachrichten untergeht. Aktuell regiert König-Fußball das Land, am 16. und 17. Juli ist es dann Prinz Amazon.