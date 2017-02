Mirapodo: Online-Schuhshop öffnet Partnerprogramm für mehr Händler

Der Test eines Partnerprogramms lief für den digitalen Schuhshop Mirapodo besser als eigentlich erwartet. Deswegen will das Unternehmen nun nach rund einem Jahr mehr Händler und Hersteller dafür gewinnen und das Programm ausweiten.

© Erik Rous - Shutterstock.com

Im letzten Jahr hat der digitale Schuhhändler Mirapodo ein Programm an den Start gebracht, das zunächst mit zehn Partnern getestet wurde. Diese hatten dadurch die Möglichkeit, sich einen zusätzlichen Absatzkanal zu sichern. Mirapodo-Kunden wiederum hatten durch einen Direktversend eine größere Auswahl an Produkten, die durch die Teilnehmer bereitgestellt wurden.

Dieser Test hat sich laut Schuhmarkt-News.de als äußerst erfolgreich erwiesen. So wurden in der einjährigen Testphase mehr als 120.000 Paar Schuhe über den neuen Direktversand bestellt. Angeblich lag damit das Bestellvolumen deutlich über den eigenen Erwartungen, weswegen Mirapodo das Partnerprogramm nun für weitere Hersteller und Händler öffnen will.

35.000 Modelle von 360 Marken

„In unserem Partnerprogramm sehen wir viel Potenzial, unser Portfolio stetig zu vergrößern“, erklärt Johannes Merkl, Business-Unit-Leiter von Mirapodo. „Neben dem zusätzlichen Produktabsatz können Hersteller und Händler eine modeaffine Zielgruppe im E-Commerce für sich erschließen. Unsere Partner profitieren zudem von unserer Expertise, einem engagierten Team sowie unserem loyalen und stetig wachsenden Kundenstamm.“

Mirapodo gehört zur MyToys Group, hat etwa 35.000 Schuhmodelle von mehr als 360 Marken im Portfolio und bietet nebenher auch Taschen an. Mit der Ausweitung des Partnerprogramms will Mirapodo gleichzeitig auch das Einkauferlebnis insgesamt verbessern, weswegen der Schuhhändler unter anderem die Ausweitung der Darstellung von Marken in den Fokus rücken will.