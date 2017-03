Home24: Möbelhändler eröffnet neuen Showroom in Berlin

Im Berliner Designcenter „Stilwerk“ eröffnet der Online-Möbelhändler Home24 einen weiteren Showroom, um den Kunden eine Auswahl an Produkten wie Design-Möbel und Wohnaccessoires auch physisch vorstellen zu können. Das Angebot soll dabei wöchentlich wechseln.

© Home24

Der Online-Möbelhändler Home24 eröffnet am 11. März einen Showroom in Berlin, genauer gesagt im Designcenter „Stilwerk“. Auf rund 420 Quadratmetern können sich Kunden eine Auswahl an Design-Möbeln und Wohnaccessoires ansehen, wie die entsprechende Pressemitteilung verrät. Das Angebot soll im Wochentakt wechseln und auch stets neue Aktionen bereithalten.

„In unserem neuen Showroom im Berliner Stilwerk konzentrieren wir uns insbesondere auf die Themen Schlafen und Polstermöbel, weil wir in dieser Kategorie das größte Potenzial sehen, unsere Kunden durch das Showroom-Erlebnis noch besser zu beraten“, verrät Marc Appelhoff, Vorstandsmitglied Home24 AG. Bereits im letzten Jahr hatte sich angedeutet, dass sich das Unternehmen auch verstärkt offline orientieren will.

Weitere Showrooms in Wien, Düsseldorf & Hamburg

In Wien betreibt Home24 bereits einen Showroom unter eigenem Namen. Zusätzlich hat der Möbelhändler fünf weitere Showrooms in Deutschland, die unter der Marke Fashion For Home aktiv sind. Stilwerk-Geschäftsführer Alexander Garbe freut sich über die weitere Zusammenarbeit mit Home24: „Mit den Fashion-For-Home-Showrooms in Düsseldorf und Hamburg eröffnet nun bereits ein dritter Showroom im Stilwerk und wir freuen uns, Home24 mit ihrem breiten Produktportfolio ab sofort in Berlin begrüßen zu können.“

Für alle Interessierten: Das Stilwerk befindet sich in der Kantstraße 17 und hat von Montag bis Samstag zwischen 10.00 und 19.00 Uhr geöffnet. Bei der Eröffnungsfeier am 11. März werden Gewinne im Gesamtwert von 5.000 Euro verlost. Zudem erhalten Kunden 15 Prozent auf ihren Einkauf.