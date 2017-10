Thalia: Umsatz-Anstieg dank Online-Geschäft, Fokus auf Multichannel

Thalia konnte im vergangenen Jahr sanft seinen Umsatz steigern und profitiert vor allem vom Online-Geschäft. Der Weg in die Zukunft soll mit einer konsequenten Multichannel-Strategie gelingen.

© Ko Backpacko / Shutterstock.com

Mit einem leichten Umsatzanstieg hat der Buchhändler Thalia das vergangene Geschäftsjahr abgeschlossen. Der Umsatz lag leicht über dem des Vorjahres, was vor allem dem Online-Geschäft zuzurechnen ist. Während das stationäre Geschäft dem Branchentrend entsprechend um 2 Prozent zurückging, konnte man den E-Commerce-Umsatz in Deutschland um 10 Prozent, in Österreich um 7 Prozent steigern, teilt das Unternehmen mit. Der E-Commerce-Anteil von Thalia gehe mittlerweile in Richtung 30 Prozent, am deutschen E-Book-Markt hält Thalia mittlerweile etwa 22 Prozent.

Multichannel für die Zukunft

Das heißt allerdings nicht, dass man die stationären Buchhandlungen links liegen lassen will, ganz im Gegenteil. „Wir glauben fest ans stationäre Geschäft in Kombination mit E-Commerce. Thalia ist in beiden Kanälen wirklich kompetent“, zitiert die Westfalenpost Thalia-CEO Michael Busch. Das Unternehmen setze ein Service-orientiertes Multichannel-Konzept um und wolle stationäre Buchhandlungen als Kulturorte attraktiver machen. Dafür werde man deutlich über 30 Millionen Euro in die Hand nehmen. Busch: „Investiert wird in neue Buchhandlungen, in den Umbau von bestehenden Buchhandlungen und in den E-Commerce über alle Kanäle hinweg.“

Aktuell betreibt Thalia etwa 300 Buchhandlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neue sollen hinzukommen. Vor allem kleine Buchhandlungen in Mittelstädten stehen auf der Agenda. „Wir wachsen selektiv da, wo wir glauben, dass weiße Flecken vorhanden sind, die zu unserer Omnichannel-Strategie passen. Das merken wir dann in den Internetzuwächsen in dieser Region.“ Bislang funktioniere die Strategie gut, so werde mittlerweile jedes fünfte Buch online bestellt und in der Buchhandlung abgeholt. Stolz ist man auch auf die Papego-App, die das kostenlose mobile Weiterlesen gedruckter Bücher mit dem Smartphone ermöglicht.