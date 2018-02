Deutsche See wird verkauft: „Dieser Schritt ist uns wirklich schwergefallen“

Diese Nachricht dürfte die Online-Branche aufhorchen lassen: Das digitalisierte Fischunternehmen Deutsche See steht vor dem Verkauf. Hintergrund ist die persönliche Situation einer der Gründer.

© Shutterstockphoto3 – shutterstock.com

Deutsche See ist eine echte Institution und Vorbild in der Online-Welt. Kein Wunder, denn während andere Lebensmittelhändler die Digitalisierung verschlafen haben, hat das Fischunternehmen – trotz hochsensibler Produkte – gezeigt, dass ein digitaler Handel auch in diesem Segment möglich ist.

Nun jedoch steht das Unternehmen vor dem Verkauf. Wie es in der entsprechenden Pressemitteilung heißt, wird die niederländisch-deutsche Unternehmensgruppe „Parlevliet & Van der Plas“ alle Anteile am Fischhändler aus Bremerhaven übernehmen. Dem Verkauf müsse noch das Bundeskartellamt zustimmen.

Persönliche Situation mache Verkauf unausweichlich

Die beiden Alteigner Egbert Miebach und Peter Dill haben sich diese Entscheidung nach eigenen Aussagen nicht leicht gemacht: Doch aufgrund einer ernsthaften Erkrankung Miebachs im vergangenen Jahr sei diese notwendig: „Dieser Schritt ist uns wirklich schwergefallen, aber aufgrund der tragischen persönlichen und familiären Situation von Egbert ist er unausweichlich“, ließ Peter Dill verlauten.

In der Erklärung heißt es weiter, dass es den beiden Unternehmern besonders wichtig war, „einen Käufer und Partner zu finden, der Deutsche See als selbstständig agierenden Teil und erfolgreiche Firma so weiterführt wie bisher“. Und diesen Partner hofft man nun eben in Parlevliet & Van der Plas gefunden zu haben.

Deutsche See soll weitergeführt werden wie bisher

Neuer Geschäftsführer von Deutsche See wird ab März 2018 Dirk-Jan Parlevliet. Daneben sei jedoch geplant, das Management-Team unverändert beizubehalten. Alteigner Peter Dill wird im Rahmen einer Übergangszeit die weiteren Prozesse „aktiv begleiten“. Weder das Geschäftsmodell noch an den Standorten seien Veränderungen in Planung.

„Wir haben noch viel vor. Der Kauf des deutschen Frischfisch- und Seafoodspezialisten und Marktführers eröffnet uns die Möglichkeit, neue strategisch wichtige Zukunftsmärkte in Deutschland zu erschließen. Meine Erfahrungen auf den Beschaffungs- und Produktionsmärkten werde ich dazu nutzen, das von Grund auf gesunde Unternehmen Deutsche See auch weiterhin in eine erfolgreiche Zukunft zu führen“, kommentiert Neueigner Dirk-Jan Parlevliet.

Deutsche See als Vorreiter

Deutsche See ist einer der größten deutschen Fischproduzenten und -vermarkter und gilt als Vorbild in der Online-Lebensmittelbranche. Das Unternehmen setzte sich in der Vergangenheit aktiv für Nachhaltigkeit ein. So wurde der Fischmanufaktur 2010 beispielsweise der Deutsche Nachhaltigkeitspreis und 2015 der Bremer Nachhaltigkeitspreis verliehen. 2014 gewann er darüber hinaus den Internet World Business Shop-Award als „Bester Online-Markenshop 2014“.