Pommes, Burger und Digitalisierung: McDonald's setzt auf neue App

Die Fastfoodkette McDonald's will sich nicht die digitale Butter vom Brot (bzw. den digitalen Ketchup von den Pommes) nehmen lassen. Um selbst von der Online-Welt profitieren zu können, startet das Unternehmen eine neue App, die mit zahlreichen Funktionen aufwarten soll.

© 8th.creator / Shutterstock.com

McDonald's will die Wünsche junger Zielgruppen erfüllen. Um dies zu erreichen, müssen moderne und vor allem digitale Strategien her. Und die Burgerkette hat da durchaus was in petto: nämlich eine neue App, die ein umfangreiches Funktionsangebot bieten soll.

McDonald's will dem digitalen Zeitgeist gerecht werden

Zwar kann McDonald's auch aktuell schon eine App vorweisen, doch diese fokussiert sich vor allem auf exklusive Gutschein-Coupons. Die neue Anwendung soll hingegen ein weitaus größeres Leistungsspektrum bieten:

Hungrige Kunden können mit der neuen McDonald's-App künftig nicht nur mithilfe ihres Smartphones Burger und Co. bestellen, sondern dann auch mobil bezahlen. „Neue Features wie exklusive und regelmäßig wechselnde, attraktive Angebote sowie mobiles Bestellen und Bezahlen sollen den Gästen ein völlig neues und dem Zeitgeist entsprechendes Service-Erlebnis ermöglichen“, zitiert W&V aus einer entsprechenden Mitteilung des Unternehmens.

Neue McDonald's-App ist der jüngste Schritt im Digitalisierungsprozess

Die Anwendung gilt als elementarer Bestandteil der Digitalisierungsprozesse: Bereits 2015 hat die Burgerkette das Konzept „Restaurant der Zukunft“ gestartet und in diesem Rahmen zum Beispiel den hauseigenen Lieferservice McDelivery auf den Weg gebracht.

„In einer digitalisierten Gesellschaft müssen Unternehmen sich gegenüber ihren Kunden und Gästen digitalisiert präsentieren. Das gilt selbstverständlich auch für McDonald's. Denn wir haben es uns zum Ziel gesetzt, insbesondere junge und digital affine Menschen wieder mehr für uns zu begeistern“, kommentiert Holger Beeck, Vorstandsvorsitzender von McDonald's Deutschland.

So sei es mit der neuen McDonald's-App auch möglich, einzelnen Nutzergruppen individuelle und passgenaue Angebote zu machen – und zwar, indem beispielsweise die Bestellhistorie analysiert wird. Auch die Standortbestimmung der Nutzer soll neue Möglichkeiten schaffen: Laut Pressemitteilung können Bestellung je nach Wunsch an ein favorisiertes Restaurant geschickt werden. „Der Gast muss schließlich nur noch bestätigen und sich aussuchen, wohin er seine Bestellung gebracht haben möchte; beispielsweise via Tischservice direkt an den Tisch oder doch lieber an das McDrive Fenster“, heißt es weiter.