„Unter 20 Euro“: Ebay startet Shopping-Kategorie für preiswerte Produkte

Die Shopping-Kategorien von Ebay erhalten Zuwachs. Bei „Unter 20 Euro“ können preiswerte Produkte aus den unterschiedlichsten Kategorien eingekauft werden – inklusive kostenlosem Versand.

© Tero Vesalainen - Shutterstock.com

Ebay bringt eine weitere Shopping-Kategorie an den Start, die sich vor allem an Konsumenten richtet, die sich auf der Suche nach preiswerten Produkten befinden. Der neue Bereich nennt sich „Unter 20 Euro“ und beinhaltet dem Namen entsprechend Waren, die den vorgegebenen Wert nicht übersteigen. In seiner Pressemitteilung spricht Ebay sogar von „Millionen an Artikeln aus Hunderten Kategorien inklusive kostenlosem Versand“.

Der Slogan der neuen Kategorie lautet „So cool. So günstig. So neu. So gratis verschickt.“ Als Beispiele an Artikeln, die dort gefunden werden können, nennt Ebay Trainingsjacken und Caps, Armbanduhren und Bluetooth-Lautsprecher sowie Wand-Tattoos und Kissenhüllen. Die Suche soll unter anderem durch verschiedene Filter vereinfacht werden. So ist es beispielsweise möglich, sich auch Produkte für weniger als 15, 10 und 5 Euro anzeigen zu lassen.

So sieht die neue Shopping-Kategorie von Ebay aus. (© Ebay)

Amazon setzt auf ähnliche Shopping-Kategorie

„Nichts übertrifft das Gefühl, tolle Artikel zu einem großartigen Preis zu finden“, meint Brandford Shellhammer, Head of Engagement & Personalization bei Ebay, zum Start des Angebots. „Mit ‚Unter 20 Euro‘ wird die Suche nach neuen, preisgünstigen Artikeln bei Ebay ganz einfach und macht Spaß.“

Auch Amazon setzt seit Kurzem auf ein ähnliches Angebot: In der „$10 & Under“-Abteilung, die das Unternehmen ohne eine große Ankündigung gestartet hat, befinden sich Produkte, die weniger als zehn Dollar kosten und, ebenso wie bei Ebay, mit einem Gratisversand beworben werden. Für beide Unternehmen dürfte der Erfolg der Shopping-App „Wish“ der ausschlaggebende Grund gewesen sein, verstärkt ins Geschäft mit preiswerten Produkten einzusteigen.