Erstellt am 04. April 2018

Kinderbetreuung online buchen: Yoopies startet in Deutschland

Mit Yoopies ist ein Portal in Deutschland gestartet, in dem Eltern online ihre Kinderbetreuung buchen können. Kostenaufstellungen etwa für die Steuererklärung liefert Yoopies automatisch.

Nicht nur Taxis, Essen oder Flüge kann man heute online buchen, sondern ab sofort auch die Kinderbetreuung. Das Portal Yoopies ist in Deutschland gestartet. Yoopies wurde 2012 in Frankreich gegründet, weil Gründer Benjamin Suchar sich spontan mit seinen Schwestern treffen wollte, dies aber daran scheiterte, dass diese so kurzfristig keinen Babysitter für ihren Nachwuchs fanden. Das brachte Suchar auf die Idee, ein Online-Portal für die Kinderbetreuung zu starten. Yoopies vermittelt dabei nicht irgendwen, sondern verifizierte Babysitter, Tagesmütter und Nannys. Schließlich ist gerade die Betreuung des Nachwuchses mit sehr viel Vertrauen verbunden.

Die Bürokratie übernimmt Yoopies

Das Portal bietet über 50 Suchkriterien, um die Betreuung zu finden. Kriterien wie Ort, Erfahrung, Sprachkenntnis oder Verfügbarkeit sollen das optimale Angebot herausfiltern. Ein Bewertungssystem hilft zusätzlich bei der Auswahl. Im Vorhinein lässt sich zusätzlich ein Interview-Termin vereinbaren, um die mögliche Babysitterin oder den möglichen Babysitter vorab persönlich kennenzulernen.

Die gesamte Administration läuft dabei über die Online-Plattform. Yoopies erstellt automatisch Rechnungen, hält Buchungen in Monatsübersichten fest und erstellt eine Jahresübersicht für die Steuerklärung. Denn die Kinderbetreuung ist steuerlich absetzbar. Dies gilt für zwei Drittel der Betreuungskosten bis maximal 4.000 Euro pro Kind bis zum 14. Lebensjahr. Absetzbare Kosten sind dabei etwa die Unterbringung im Kindergarten, die Beschäftigung von Kinderpflegerinnen, Erzieherinnen und Kinderschwestern sowie Ausgaben für Babysitter, Nanny oder Au-Pair und die Hausaufgabenbeaufsichtigung. Voraussetzung ist eine Rechnung über die Kosten sowie die Bezahlung durch Überweisung – dies gewährleistet Yoopies.