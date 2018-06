Erstellt am 08. Juni 2018

Schnäppchen: Notebooksbilliger.de startet zweite „Black Weekend“-Runde in diesem Jahr

Vom 8. bis zum 11. Juni findet erneut das „Black Weekend“ von Notebooksbilliger.de statt. Zum zweiten Mal in diesem Jahr können Kunden Elektronikprodukte mit einem Rabatt von bis zu 40 Prozent kaufen.

© Tero Vesalainen - Shutterstock.com

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr veranstaltet Notebooksbilliger.de das sogenannte „Black Weekend“. Wie schon der Name andeutet, der relativ offensichtlich auf die bekannten Schnäppchentage „Black Friday“ und „Cyber Weekend“ anspielt, können Kunden des Elektronikhändlers für einen gewissen Zeitraum ausgewählte Produkte reduziert erwerben. Das Black Weekend ist am 8. Juni gestartet und geht bis Montag, den 11. Juni.

In der Pressemitteilung spricht Notebooksbilliger.de von 4.000 Produkten, die in dieser Zeit angeboten werden. Bis zu 25 Prozent gibt es auf größere technische Anschaffungen wie PCs, Notebooks und Monitore, aber auch Smartphones und Tablets – bis zu 40 Prozent wiederum auf Software und Zubehör. Zu den Marken, die während des Black Weekends vertreten sind, zählen unter anderem Microsoft, Samsung, HP und Asus.

Angebote passend zur Fußball-WM

Kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland werden auch dazu passende Produkte wie Beamer und Fernseher verbilligt zu haben sein. Die entsprechenden Angebote können an dieser Stelle bei Notebooksbilliger.de eingesehen werden.

Das erste Black Weekend fand in diesem Jahr im Übrigen vom 2. bis zum 5. März 2018 statt (wir berichteten). Dort gab es insgesamt 85 Sortiments- sowie etwa 2.000 Einzeldeals, also knapp die Hälfte des jetzigen Angebots.