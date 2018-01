Interne Veränderungen: Stellenabbau bei Weltbild Schweiz

Der Schweizer Ableger des Weltbild Verlages musste einen Teil seiner Belegschaft entlassen. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass es sich dabei um die Abteilung Kundendienst handeln soll.

© 360b / Shutterstock.com

Bereits Ende letzter Woche wurden beim Weltbild Verlag Schweiz eine Reihe von Kündigungen ausgesprochen. Die genaue Anzahl der Betroffenen sowie die Gründe wollte die Geschäftsführung nicht preisgeben, sondern man sprach nur von „internen organisatorischen Veränderungen“. Obwohl es keine Bestätigung des Verlages gibt, spricht das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) mit Verweis auf mehrere Quellen vom Kundendienst als betroffene Abteilung. Hier sollen die meisten Kündigungen ausgeteilt wurden sein und künftig nur noch drei Personen arbeiten. Den Großteil des Kundenservice will Weltbild in Zukunft von Deutschland aus betreuen. Mit weiteren Stellenstreichungen in der Debitorenbuchhaltung soll die Kündigungswelle wohl mindestens 15 Personen getroffen haben.

Filialschließung in Deutschland

Ob auch die Mitarbeiter in den Filialen vom Stellenabbau betroffen sind, ist nicht bekannt. „Es würde mich nicht überraschen, wenn Weltbild Schweiz in der nächsten Zeit die eine oder andere Filiale schliessen müsste“, gibt allerdings Dani Landolf, Geschäftsführer Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband, zu bedenken. Auch in Deutschland musste der Weltbild Verlag sich bereits von der Filiale in Aschaffenburg trennen, die Niederlassung in Melle soll es als nächstes treffen.

In der Schweiz beschäftigt der Verlag rund 200 Mitarbeiter und feiert in diesem Jahr sein 30 jähriges Jubiläum.