Erstellt am 02. Februar 2018

Amazon macht fast zwei Milliarden Dollar Gewinn im Weihnachtsgeschäft

Amazon schafft es wieder einmal, mit den richtigen Investitionen und Strategien die Umsätze und Gewinne zu steigern. Im Weihnachtsquartal 2017 erreichte das Unternehmen einen neuen Rekord-Gewinn und auch die Zahlen für das Gesamtjahr lassen sich sehen.

Amazon hat es mal wieder geschafft, eigene Rekorde zu brechen. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte konnte der Konzern in nur einem Quartal mehr als eine Milliarde Dollar Gewinn verzeichnen. Und nicht nur das: Der Überschuss im vierten Quartal 2017 lag sogar bei 1,9 Milliarden Dollar.

Wie das Handelsblatt berichtet, stieg der Umsatz im vierten Quartal 2017 um satte 38 Prozent auf 60,5 Milliarden Dollar. Grund für das hervorragende Ergebnis sei demnach eine Steuergutschrift gewesen, die dementsprechend auch den Gewinn nach oben schnellen ließ.

Auf das Gesamtjahr 2017 kann Amazon ebenfalls mit stolzgeschwellter Brust zurückblicken: Der Umsatz wuchs um 31 Prozent auf insgesamt 177,9 Milliarden Dollar und der Gewinn für zwölf Monate kletterte auf drei Milliarden Dollar – dies entspricht einem Wachstum um stattliche 25 Prozent.

Amazon: Die Cloud als Zugpferd

Die Basis für Amazons Erfolg bildet nicht allein der Online-Marktplatz und damit das B2C-Geschäft. Ganz im Gegenteil. Da der Konzern in den verschiedensten Bereichen tätig ist, werden die Bedürfnisse zahlreicher Zielgruppen angesprochen und bedient: Bestes Beispiel ist wohl die Cloud-Sparte, in der das Unternehmen mit AWS (Amazon Web Services) tätig ist und der Konkurrenz immer wieder Schnippchen schlägt:

„Den Markt für Datenspeicherung im Internet dominiert der Konzern“, schreibt das Handelsblatt weiter. Allein im letzten Quartal 2017 konnte Amazon hier seinen Umsatz um 45 Prozent steigern und einen Wert von 5,1 Milliarden Dollar erreichen.

Online-Marktplatz wächst weiter, Echo dominiert

Daneben stimmen natürlich auch die Zahlen auf dem Online-Marktplatz. Wie wir bereits berichteten, konnten kleine und mittlere Unternehmen aus Deutschland auf dem Amazon Marketplace 2017 insgesamt 2,1 Milliarden Euro erwirtschaften – und das nur mit Auslandsverkäufen.

Auch in Sachen Echo läuft es rund: Der hauseigene Lautsprecher mit der eingebauten Sprachassistentin Alexa scheint bei den Kunden in aller Welt gut anzukommen. Obwohl Amazon mit konkreten Zahlen mal wieder geizt, ließ das Unternehmen zumindest so viel verlauten, dass man den Markt mit einem Marktanteil von rund 75 Prozent deutlich anführe. Alexa habe sich im vergangenen Jahr noch besser verkauft als gedacht: „Unsere Prognosen für 2017 waren sehr optimistisch und wir haben sie weit übertroffen“, zitiert das Handelsblatt Amazon-Chef Jeff Bezos.