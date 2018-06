DHL Express rückt in globaler Werbekampagne Cross-Border-Trade in den Fokus

„Where Everything Clicks“ – so nennt sich eine neue Werbekampagne von DHL Express. Diese soll den Kunden näherbringen, wie und warum sich ein international ausgerichteter Online-Handel lohnt – und natürlich auch, wie gut DHL Express diesbezüglich Unterstützung leisten kann.

© Sean K - Shutterstock.com

DHL Express hat eine neue Werbekampagne ins Leben gerufen, die sich „Where Everything Clicks“ nennt und den internationalen Online-Handel in den Fokus rückt. Laut dem Unternehmen wächst dessen Bedeutung auch heute noch, denn im letzten Jahr sollen 70 Prozent der Online-Shopper auch im Ausland eingekauft haben, was einem Plus von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. „Where Everything Clicks“ richtet sich laut der Pressemitteilung an viele unterschiedliche Unternehmen, „vom StartUp bis zum Großunternehmen.“ Damit will DHL Express seinen Kunden hauseigene Tools näherbringen, die dazu beitragen, den Cross-Border-Trade erfolgreich umzusetzen.

Als Beispiel erwähnt DHL Express Market-Intelligence-Tools, die Verkäufe außerhalb des Kernmarkts leichter sichtbar machen, aber auch Vergleiche mit anderen Wettbewerbern ermöglichen sollen. Mithilfe von Checklisten will DHL Express weiterhin eine Optimierung der Webseiten auf internationaler Ebene ermöglichen sowie spezielle Versandangebote bereitstellen. Zusätzlich wird „On Demand Delivery“ herausgestellt: Dabei handelt es sich um ein Werkzeug, das nicht nur über den Sendungsstatus informiert, sondern mit dem auch Services wie die Festlegung eines neuen Liefertermins durchgeführt werden kann.

Werbekampagne wird nach und nach ausgerollt

„Der Erfolg unserer Kunden hängt stark davon ab, wie zufrieden ihre Käufer mit der Lieferung und den angebotenen Versandoptionen sind“, meint John Pearson, CEO Europe & Head of Commercial bei DHL Express. „DHL hat Services entwickelt, die die Kundenerfahrung verbessern und Online-Händler zudem bei der Erschließung neuer Märkte unterstützen. Mit unserer globalen Marketingkampagne werden wir diese Dienstleistungen deutlich herausstellen – von On Demand Delivery mit flexiblen Zustelloptionen für Käufer bis hin zu intelligenten Website-Analysen, die speziell auf Online-Händler zugeschnitten sind.“

„Where Everything Clicks“ umfasst unter anderem Erklärvideos sowie Whitepapers und wird über viele verschiedene Kanäle ausgespielt beziehungsweise den Kunden nähergebracht, darunter Rich-Media-Anzeigen und Influencer Marketing. Den Anfang machen hierbei die USA, Großbritannien und Südafrika, bevor die Kampagne dann auch in Deutschland, China und Mexiko und schlussendlich auch weltweit zum Einsatz kommen wird.