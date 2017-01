Top Jobs: FC Bayern München, Notebooksbilliger.de und Thalia

Drei neue Stellenausschreibungen aus der Welt des Online-Handels haben wir hier zusammengetragen. So befinden sich der FC Bayern München, Notebooksbilliger.de und Thalia derzeit auf der Suche nach Verstärkung für ihre Unternehmen.

(Bildquelle Jobs: Enculescu Marian Vladut via Shutterstock)

FC Bayern München sucht einen Online-Shop-Betreuer (m/w)

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem IT-Spezialisten für die Betreuung und Weiterentwicklung des Online-Shops auf Basis von Hybris Commerce.

Beim Fußballverein ist man vor allem für die Betreuung, den Support und die Weiterentwicklung des bestehenden Online-Shops auf Basis von Hybris Commerce zuständig. Auch die Erstellung von Konzepten im Bereich E-Commerce und deren Umsetzung fällt in den Aufgabenbereich des IT-Spezialisten, der zudem eigenverantwortliche Entwicklungstätigkeiten im Bereich des Online-Shops und in angrenzenden Bereichen übernimmt.

Für den Job beim FC Bayern München sind eine Reihe an Qualifikationen und Kenntnissen notwendig. Grundlegend werden ein Studium der (Wirtschafts-)Informatik oder entsprechende Kenntnisse durch Berufserfahrung erwartet. Umfangreiche Kenntnisse in der Entwicklung und Pflege von Web-Applikationen sowie Hybris-Kenntnisse sind von Vorteil. Gute Kenntnisse von Java-Web-Frameworks (z. B. Spring und JSF) sowie in Entwicklungs-Tools wie Eclipse oder Intellij werden hingegen erwartet. Erfahrung mit Webservice-Protokollen (z. B. REST oder SOAP) und in der Konzeption, Design und Entwicklung von Web-Anwendungen müssen vorhanden sein. Es sollte außerdem eine hohe Affinität zu SAP und Integrationsthemen kommen.

Die Bewerbung erfolgt ausschließlich per E-Mail. Der Betreff muss wie folgt aussehen: „Betreuung und Entwicklung Online-Shop, [Ihr Name]“. Auch die Gehaltsvorstellung und der frühestmögliche Starttermin dürfen nicht fehlen. Ansprechpartnerin ist Frau Ina-Nikola Hans.

Notebooksbilliger.de sucht einen Recruiter (m/w)

Der Elektronikhändler Notebooksbilliger.de sucht einen Recruiter in Potsdam.

Durch fachliches Know-How soll das Personal für Notebooksbilliger.de gefunden werden. Dafür stehen verschiedene Kanäle zur Verfügung, die für die aktive Suche mithilfe von kreativen Stellenanzeigen genutzt werden können. Das Screening und die Vorauswahl von Bewerbungen gehören ebenso zu den Aufgaben wie das Management von Bewerbern, die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen und das Onboarding der neuen Kollegen. Gemeinsam mit dem HR-Team gilt der Recruiter als Ansprechpartner für Abteilungsleiter und die entsprechenden Kollegen und betreut diese bei allen HR-relevanten Themen – von der Stellenbesetzung, über vertrags- und arbeitsrechtliche Fragestellungen bis hin zum Austritt.

Der Bewerber sollte ein abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Personal vorweisen können. Dazu sollten aber auch mindestens ein Jahr praktische Erfahrung im HR-Bereich (Schwerpunkt Recruiting) kommen. Zusätzlich sollten Eigenschaften wie pro-aktives Denken, Spontanität, Flexibilität, Belastbarkeit und ein selbstbewusstes Auftreten vorhanden sein.

Wer sich bei Notebooksbilliger.de bewerben will, kann gerne über dieses Online-Formular sein Glück versuchen.

Thalia sucht einen Android-Entwickler Thalia Apps (m/w)

Der Buchhändler Thalia sucht einen Android-Entwickler für seine Apps. Der Arbeitsplatz befindet sich in Berlin.

Die Entwicklung von Android-Apps für Endkunden und Buchhändler bildet die Hauptaufgabe bei diesem Job. Der Entwickler arbeitet aber auch bei der Konzeption und Integration von Omnichannel-­Schnittstellen in die App mit und setzt zusammen mit UX- und UI-Designern Bedienkonzepte um. Die Integration von Web-Technologien wie HTML(5), CSS(3), JavaScript und HTTP­REST in die Anwendungen wird ebenfalls übernommen – genauso wie die Weiterentwicklung der Architektur und Gewährleistung der App-Qualität.

Hierfür sind ein abgeschlossenes Informatikstudium oder eine vergleichbare Qualifikation, Erfahrung in der Programmierung von Android-Apps (Java, Android SDK) sowie gute Kenntnisse in der objektorientierten Softwareentwicklung auf jeden Fall notwendig. Erfahrung in der Anwendung von HTTP, REST und JSON muss auch vorhanden sein. Von Vorteil sind wiederum Erfahrungen mit SCRUM, C++, Jenkins, Jira sowie den Web-Technologien HTML(5), CSS(3) und JavaScript.

Interesse geweckt? Hier kann man sich bei Thalia für den Job als Android-Entwickler bewerben.