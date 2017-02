Top Jobs: Amazon, Paydirekt und Bon Prix

Auf der Suche nach einem Quereinstieg oder einer neuen beruflichen Herausforderung im Bereich E-Commerce? Dann sind Sie bei unseren Top Jobs besten aufgehoben, denn Amazon, Paydirekt und Bon Prix suchen neue Mitarbeiter für ihre Unternehmen.

(Bildquelle Jobs: Enculescu Marian Vladut via Shutterstock)

Amazon sucht einen Safety Specialist (m/w)

Der Online-Händler Amazon sucht einen Safety Specialist in Dortmund.

Der Safety Specialist ist für die Durchführung und fachgerechte Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen zuständig, erstellt Betriebsanweisungen sowie unterstützende Schulungsunterlagen und berät Mitarbeiter und das Management im Umfeld des Arbeitsschutzes. Dafür arbeitet er insgesamt mit dem Betriebsrat und dem Betriebsarzt zusammen, um beispielsweise die gesetzlichen und internen Anforderungen im Arbeitsschutz umzusetzen. Es findet eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit mit dem Support und operativen Abteilungen statt. Die Durchführung und Moderation von ASA-Sitzungen und die Schulung von Sicherheitsbeauftragten gehören ebenfalls zu den Aufgaben des Safety Specialists – genauso wie die Analyse proaktiver und reaktiver Arbeitsschutzkennzahlen.

Um sich gegen die anderen Bewerber erfolgreich durchzusetzen, sind grundlegend eine technische Berufsausbildung oder gleichwertige praktische Erfahrungen in der Logistik sowie eine abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit gemäß §6 ASiG (oder in Ausbildung mit der Möglichkeit zur Bestellung als Fachkraft für Arbeitssicherheit) notwendig. Amazon erwartet zudem mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich Arbeitsschutz. Zu den wünschenswerten Qualifikationen zählen unter anderem Erfahrungen im Bereich Arbeitsschutz im logistischen Umfeld, im Führen kleiner bis mittelgroßer Teams und im Planen, Begleiten und Ausrollen von Projekten.

Hier kann man sich online bei Amazon bewerben.

Paydirekt sucht einen HR Business Partner (m/w)

Der Payment-Anbieter Paydirekt sucht einen HR Business Partner in Frankfurt am Main.

Der HR Business Partner ist erster Ansprechpartner für Fach- und Führungskräfte hinsichtlich Recruiting, Vergütung und Mitarbeiterentwicklung. Er berät, schult und coacht die Führungskräfte in allen personalrelevanten und arbeitsrechtlichen Fragestellungen und gewährleistet einen effizienten Rekrutierungs- bzw. Betreuungsprozess vom Eintritt über die gesamte Arbeitsphase bis hin zum Austritt. Die Prüfung und Veröffentlichung von Ausschreibungen auf der Paydirekt-Homepage sowie in verschiedenen Jobbörsen wird ebenfalls vom HR Business Partner übernommen. Arbeitsrechtliche Fragestellungen in Zusammenarbeit mit der juristischen Stabstelle müssen geklärt werden. Schlussendlich fällt auch die Administration der Erstellung von Arbeitsverträgen, Verlängerungen, Austritten, Arbeitszeitänderungen und Kündigungen in den Aufgabenbereich des HR Business Partners.

Paydirekt erwartet unter anderem ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium (Uni/FH) mit Schwerpunkt Personal, Rechtswissenschaften oder Psychologie sowie mehrjährige Berufserfahrung als HR-Business Partner/Senior Personalreferent innerhalb eines innovativen E-Commerce-, StartUp- oder internetaffinen Unternehmens. Kenntnisse des Arbeitsrechts sollten vorhanden sein. Außerdem sollte der Bewerber praxiserprobte Erfahrung in ganzheitlicher, operativer und strategischer Personalarbeit mitbringen.

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Starttermins können an recruiting@paydirekt.de gesendet werden. Die zuständige Ansprechpartnerin ist Frau Gunilla Weber, Head of Human Resources bei Paydirekt.

Bon Prix sucht einen SAP CRM Inhouse Entwickler (m/w)

Der Online-Modehändler Bon Prix sucht einen SAP CRM Inhouse Entwickler in Hamburg.

Hier steht die Arbeit an komplexen SAP Einführungs- und Veränderungsprojekten mit dem Entwurf und der Spezifikation von ABAP Entwicklungsaufträgen sowie deren Implementierung in das on premise SAP CRM on HANA System im Mittelpunkt. Dazu kommt auch die Neu- und Weiterentwicklung von Applikationen im CRM WebUI sowie externer Anbindungen an das SAP CRM – in enger Kooperation mit den SAP Inhouse Consultants und externen Dienstleistern. Es müssen zudem ABAP-Projekte in allen Phasen der Softwareentwicklung (Fachkonzeption, Realisierung, Test, Support) unterstützt und Tests im Bereich der Neuentwicklungen durchgeführt werden.

Grundlegend sind hierfür ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung mit Berufserfahrung sowie fundierte Expertise in der Programmierung mit ABAP / ABAP OO notwendig. Es werden aber auch mehrere Jahre Entwicklungserfahrung im Bereich SAP CRM mit ausgeprägten Kenntnissen im CRM Customizing, der Komponenten-Workbench, des Application Enhancement Toolkits sowie Erweiterungstechnologien (BADI, Enhancement Points, Event Framework usw.) erwartet. Erste Kenntnisse eines „on HANA“ System sind wiederum von Vorteil.

Interesse geweckt? Dann können Sie sich hier online bei Bon Prix bewerben.