Infografik: Grenzüberschreitender E-Commerce wächst um das Dreifache

Der internationale E-Commerce hat das größte Wachstumspotenzial für den Handel. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von DHL Express.

© PureSolution/Shutterstock.com

Händler, wagt euch an ferne Ufer! Glaubt man einer aktuellen Studie von DHL Express, dann warten die größten Umsatzzuwächse in den kommenden Jahren im grenzüberschreitenden Handel (cross-border). Im Bericht „The 21st Century Spice Trade: A Guide to the Cross-Border E-Commerce Opportunity“ beschäftigt sich DHL Express mit den wachstumsträchtigsten Märkten und Produkten, blickt auf Beweggründe sowie Vorlieben weltweit einkaufender Kunden und zeigt darüber hinaus Erfolgskriterien für Online-Händler, die sich aufs internationale Parkett wagen wollen.

900 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020

Das Volumen des internationalen Handels wird sich der Studie zufolge bis 2020 von 300 auf 900 Milliarden US-Dollar verdreifachen. Dabei soll das internationale Geschäft bei einem durchschnittlichen Jahreswachstum von 25 Prozent doppelt so schnell ansteigen wie das inländische. Ein Fünftel der grenzüberschreitenden Einkäufe haben DHL zufolge einen Bestellwert von mehr als 200 US-Dollar. Allein durch das internationale Anbieten ihrer Produkte könnten Händler ihre Abverkäufe demnach um 10 bis 15 Prozent steigern. Bietet man zusätzlich Premiumdienste an, kann man dem Umsatz zusätzlich auf die Sprünge helfen. So soll allein das Angebot einer schnelleren Lieferung dafür sorgen, dass das Wachstum beschleunigt wird.

„Wir beobachten, dass beinahe jede Produktsparte auf Premiumebene angehoben werden kann. Etwa, indem man eine hochwertigere Luxus-Edition des Produkts anbietet und gleichzeitig eine hervorragende Servicequalität sicherstellt, um vor allem die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, die nicht so preissensibel sind“, so Ken Allen, CEO bei DHL Express. Grundlage für die Studie sind Recherchen und Interviews einer führenden Unternehmensberatung und Antworten von über 1.800 befragten Händlern und Herstellern in sechs Ländern in einer Umfrage für Exporteure. In der folgenden Infografik hat DHL Express die Ergebnisse zusammengefasst.

© DHL Express