Erstellt am 29. Juni 2018

Content is King: Deutsche Online-Shops setzen auf eigene Magazine

Ein Großteil der erfolgreichsten deutschen Online-Shops setzt mit eigenen Magazinen auf gutes Content Marketing. Wie eine neue Studie der Münchner Online-Marketing-Agentur Seokratie herausgefunden hat, betreiben einige Shops sogar mehr als uns ein Unternehmensmagazin.

© Aysezgicmeli / shutterstock.com

Wie wichtig gute Webseiten-Inhalte für das Ranking bei Suchmaschinen sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Auch Online-Shops setzen verstärkt auf die Kraft von qualitativ hohwertigem Content, um im Netz ganz oben zu landen. Insgesamt 93 Prozent der umsatzstärksten deutschen Online-Shops haben inzwischen mindestens ein eigenes digitales Unternehmensmagazin. Dies ist das zentrale Ergebnis einer neuen Studie der Münchner Online-Marketing-Agentur Seokratie. Lediglich 2 der befragten 30 Firmen haben keinen Blog oder ein entsprechendes Magazin.

© Screenshot Seokratie

Otto setzt auf Content-Flut

80 Prozent der teilnehmenden Shops gaben an, lediglich ein digitales Magazin zu betreiben. MyToys und Douglas haben jeweils zwei Magazine und Zalando sogar vier. Absoluter Spitzenreiter ist allerdings Otto. Insgesamt fünf Magazine werden von dem Traditionsunternehmen betrieben, die jeweils die Themen Nachhaltigkeit, Wohnideen, Fashion/Beauty/Lifestyle, Übergrößen-Mode und Technik behandeln.

Mit einem Blick auf die Magazinhistorie zeigt sich, dass 2014 das geburtenstärkste Jahr war. Ganze 27 Prozent der Unternehmensmagazine wurden vor vier Jahren ins Leben gerufen. Cyberport und Zooplus gehören übrigens zu den Pionieren und veröffentlichten die ersten Beiträge im Rahmen eines Blogs oder Online-Magazins.

© Screenshot Seokratie

Informationen richten sich größtenteils an Kunden

Ein Großteil der untersuchten Unternehmensmagazine richtet sich an die Kunden. 86 Prozent der befragten Online-Shops gaben die Konsumenten als Hauptzielgruppe an. Inhaltlich sind die Beiträge als Ratgeber oder Inspirations-Quellen ausgelegt. Lediglich 16 Prozent halten ihre Kunden durch den digitalen Content-Kanal über News des Unternehmens auf dem Laufenden. Immerhin ein Unternehmen, nämlich Amazon, richtet sich mit dem eigenen Magazin ganz gezielt nur an die eigenen Mitarbeiter.

Alle weiteren Ergebnisse der Studie können direkt bei Seokratie eingesehen werden.

In eigener Sache: Auch unser quartalsweise erscheinendes Onlinehändler Magazin können Sie ganz bequem und kostenfrei online lesen. An dieser Stelle gibt es eine Übersicht der bereits veröffentlichten Ausgaben.