Erstellt am 03. März 2017

Neues Programm angekündigt: „Google Zertifizierte Händler“ wird eingestellt

Google stellt sein Gütesiegel „Google Trusted Stores“, das in Deutschland unter dem Namen „Google Zertifizierte Händler“ läuft, ein. Das Unternehmen startet ein neues Programm, doch das hat eingeschränktere Features für Händler.

© achinthamb / Shutterstock.com

Google hat überraschend das Ende seines Gütesiegels „Google Zertifizierte Händler“ verkündet. Auf der Support-Seite des Unternehmens wurde das Ende des Programm bekannt gegeben und erklärt, dass an dessen Stelle ein neues Programm namens „Google Kundenrezensionen“ treten wird. Google verspricht, dass Händler dadurch „auf einfachere Weise Kundenfeedback zu den auf Ihrer Website getätigten Käufen einholen können.“

Die Umstellung kommt dabei recht bald: Anfang März sollen die Händler-Konten in das neue Programm migriert werden. Während der Migration haben die Nutzer begrenzten Zugriff auf ihr „Zertifizierte-Händler“-Konto, schreibt Google weiter. Im März haben die Händler nur noch Lesezugriff auf die meisten Funktionen, können aber noch mit dem Käuferschutz zusammenhängende Probleme bearbeiten. Ab Juli ist der Zugriff dann nicht mehr möglich. Auf die „Google Kundenrezensionen“ sollen die Händler ab Ende März uneingeschränkten Zugriff haben.

Google verzichtet auf Käuferschutz und Rezensionserweiterung

Das neue Programm bietet Händlern die Möglichkeit, weiterhin Kundenfeedback einzuholen. Zudem soll auch ein Gütesiegel enthalten sein. Unklar ist nach Angaben von Bloofusion, wie das Siegel aussehen wird. Es soll aber individueller gestaltbar sein – wahrscheinlich sei, dass es verschiedene Formen des Siegels geben wird. Die Verwendung des neuen Siegels ist nach der Umstellung optional.

Obwohl Google angibt, durch die Umstellung Verbesserungen durchführen zu wollen, bringt „Google Kundenrezensionen“ deutlich weniger Features mit sich als „Zertifizierte Händler“: So ist in dem neuen Programm kein Käuferschutz mehr enthalten und auch die Rezensionserweiterungen werden ersatzlos abgeschafft. „Die Änderung hat den Zweck, hochwertige Rezensionen und Verkäuferbewertungen – die beiden Hauptfaktoren zur Steigerung der Besuche Ihrer Website – weiter in den Fokus zu rücken“, erklärt Google die Einschränkungen.

Das neue Programm verzichtet auf Käuferschutz und Rezensionserweiterungen (Screenshot: Google.com)

Der Käuferschutz könnte für Google zu teuer geworden sein. Es sei gut möglich, dass die Kosten Google überrascht haben, schreibt auch Bloofusion. Das Unternehmen gewährt bislang einen Käuferschutz, der pro Kunde auf 1.000 Euro gedeckelt ist. Damit verbunden war auch, dass Google bei Kundenbeschwerden zwischen Kunden und Händlern vermittelte. Bei Bloofusion steht deshalb die Vermutung im Raum, „dass der dabei entstandene Aufwand schwerer wog als die tatsächlichen Auszahlungen an Kunden.“

Migration ohne größeren Aufwand für Händler

AdWords-Nutzer werden derweil von der Streichung der Rezensionserweiterungen getroffen. Bisher konnten sie damit nämlich eine von fünf Aussagen in ihren Anzeigen unterbringen. Auch diese Möglichkeit streicht Google mit der Umstellung auf „Google Kundenrezensionen“ ersatzlos. Die Rezensionen fließen aber weiterhin in die Sternchenbewertung in den Suchergebnissen ein.

Händler, die an dem Programm „Google Zertifizierte Händler“ teilgenommen haben, können sich jetzt nur noch überlegen, ob sie das neue Programm nutzen wollen. Immerhin dürfte die Migration auf „Google Kundenrezensionen“ ohne größeren Aufwand für die Händler durchgeführt werden – mit den eingeschränkten Funktionen sorgt Google aber sicherlich für keine Begeisterungsstürme.