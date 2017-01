Pets Deli: Tiernahrungs-StartUp bekommt weitere Millionensumme

Das Tiernahrungs-StartUp Pets Deli hat eine Millionensumme erhalten und will damit in die USA expandieren. Aber auch hierzulande hat das Unternehmen große Pläne, denn das gesunde Hunde- und Katzenfutter soll demnächst auch bei der Drogeriekette dm erhältlich sein.

Pets Deli, ein StartUp für Tiernahrung, darf sich über eine weitere Investitionssumme freuen. Gründerszene berichtet exklusiv von einem „mittleren einstelligen Millionenbetrag“, ohne diesen konkret zu definieren. Bei den Geldgebern sollen wiederholt unter anderem auch Rocket Internet sowie Project A dabei sein.

Für einige (ehemalige) Pets-Deli-Mitarbeiter kommt diese Finanzierung jedoch zu spät, denn das Unternehmen musste laut Gründerszene im vergangenen Jahr 30 Mitarbeiter aus der Produktion und der Logistik entlassen. Mittlerweile sollen etwa 70 Mitarbeiter bei Pets Deli angestellt sein, nachdem das StartUp zunächst mit knapp der Hälfte Anfang 2016 die Geschäfte aufgenommen hatte.

Pets Deli: Expansion in die USA

Grund für die Entlassungen soll eine leicht veränderte Ausrichtung des Unternehmens gewesen sein. So bietet Pets Deli grundlegend gesunde Tiernahrung für Hunde und Katzen sowohl online als auch in einigen stationären Geschäften an, die ohne Zusätze, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffen hergestellt sein sollen. Zunächst wurde die Produktion der Nahrung selbst übernommen, bevor sie schließlich im Herbst 2016 ausgelagert wurde, sodass eben etliche Mitarbeiter gehen mussten.

Mit dem neuen Geld will Pets Deli nun laut Gründerszene in die USA expandieren. In Los Angeles soll sich bereits ein Team befinden, das vom ehemaligen Zalando-Manager Dennis Walton geführt wird und diese Pläne in die Tat umsetzt. Zusätzlich will Pets Deli angeblich verstärkt im Einzelhandel präsent sein. Das Tierfutter wird wohl demnächst nicht nur bei Edeka, sondern auch bei der Drogeriekette dm erhältlich sein.