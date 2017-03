Training Day in Frankfurt macht Händler fit für den Verkauf auf Amazon und Ebay

Ebay und Amazon – Deutschlands wichtigste Marktplätze im E-Commerce. Entsprechend viele Händler versuchen dort ihre Produkte an den Kunden zu bringen. Doch wie setzt man sich gegen die Konkurrenz durch? Genau diese Frage will der am 17. April in Frankfurt stattfindende Training Day beantworten.

© Händlerbund

Neben dem eigenen Shop sind Amazon und Ebay die wichtigsten Online-Vertriebskanäle. Tausende Produkte werden dort täglich gelistet. Die Konkurrenz ist enorm. Stellt sich also die Frage: Wie bekomme ich mein eigenes Angebot an den anderen vorbei und ganz nach oben? Die Frage beschäftigt jeden Ebay- und Amazon-Händler.

Bringen Sie ihr Angebot nach ganz oben!

Der mittlerweile zum dritten Mal stattfindende Training Day am 27. April liefert genau dazu Antworten. Der Händlerbund und der eCommerce Rockstar Michael Atug laden dieses Mal nach Frankfurt am Main ein, um Händler fit für den Verkauf auf Ebay und Amazon zu machen.

Das Programm des Training Days sieht unter anderem Vorträge zu den Themen Amazon und Ebay SEO vor, die genau erklären, wie man seine Angebote in den Suchergebnissen ganz nach oben pushen kann und auf was die Marktplätze besonderen Wert legen. Zusätzlich steht das Thema Lageroptimierung auf der Agenda und Michael Atugs Vortrag – „Low hanging Fruits“ Tipps & Tricks…..SOFORT – wird zeigen, dass es auch mit wenig Aufwand möglich ist, sofortige Erfolge zu erzielen.

Nutzen Sie deswegen Ihre Chance und buchen Sie jetzt gleich Ihr Early Bird Ticket für den Training Day am 27. April 2017 in Frankfurt am Main für 199,00 Euro. Händlerbund-Mitglieder profitieren dabei sogar noch mehr und sparen im Vergleich zu Nicht-Mitgliedern noch einmal 30,00 Euro.

Treffpunkt E-Commerce jetzt auch in Frankfurt

Aber was wäre ein Training Day ohne den beliebten Treffpunkt E-Commerce? Erstmals wird dieser auch in Frankfurt seine Türen zum entspannten Austausch zwischen Händlern und Dienstleistern öffnen. Die exklusive Networking-Eventreihe – veranstaltet vom Händlerbund - findet bereits seit Mai 2014 in den E-Commerce Hotspots Hamburg, Berlin, München und Köln statt – und kommt jetzt erstmalig nach Frankfurt und im November auch nach Stuttgart.

Die wichtigsten Daten im Überblick