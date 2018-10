Wohnklamotte Konferenz 2018: Die Digitalisierung der Möbelbranche

Auf der Wohnklamotte Konferenz 2018 am 30. Oktober in Hamburg diskutieren rund 150 Branchenexperten über die Digitalisierung der Möbelbranche, zeigen Praxisbeispiele und Erfolgsmodelle auf und geben Inspirationen.

© Wohnklamotte

Wohnklamotte, die Plattformen für Living und Lifestyle, lädt am 30. Oktober zur Wohnklamotte Konferenz 2018 ins Weyer & Grill Studio in Hamburg ein. Unter dem Motto „Gemeinsam wachsen“ werden an diesem Tag rund 150 Branchenexperten aus der Interior -und Lifestyle-Szene über die Digitalisierung der Möbelbranche diskutieren und ihre Sichtweisen in verschiedenen Vorträgen präsentieren sowie aktuelle Praxisbeispiele aus den Bereichen Cross Media, Content Marketing, Social Media und Influencer Marketing aufzeigen.

Austausch und Inspiration von Bloggern, Agenturen, Marken und Partnern

Nach dem Erfolg der ersten Wohnklamotte Konferenz im vergangenen Jahr erwartet die Teilnehmer auch dieses Mal wieder Tagsüber ein Mix aus Vorträgen, Interviews, Podiumsdiskussionen und Workshops bevor am Abend bei Drinks und Snacks das Networking im Vordergrund steht. Dabei können sich Gäste mit den anwesenden Experten, bestehend aus Bloggern, Agenturen, Marken und Partnern, austauschen und inspirieren lassen.

Zu den Referenten der eintägigen Konferenz gehören unter anderem die Geschäftsführerin von Crowdmedia, Svenja Teichmann, die ihre Insights aus den Bereichen Social Media und Content Marketing teilt sowie Rechtsanwalt Dr. Lukas Mezger, der das viel diskutierte Thema der Kennzeichnungspflicht auf Social Media-Kanälen und den richtigen Umgang mit der DSGVO beleuchtet. Die Influencerin Susanne Heßlenberg bringt außerdem ihre Sichtweise auf die Bühne.

Die Daten im Überblick:

Was? Wohnklamotte Konferenz 2018

Wann? 30. Oktober 2018

Wo? Weyer & Grill Studio Hamburg