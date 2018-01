„M“: Facebook gibt Ende seines smarten Assistenten bekannt

Facebook wird zum 19. Januar seinen smarten Assistenten „M“ einstellen, den die Social-Media-Plattform der Öffentlichkeit vor etwas mehr als zwei Jahren vorgestellt hatte. Zuletzt stand „M“ etwa 2.000 Personen aus Kalifornien zur Verfügung, die die Konkurrenz von Siri und Cortana testen durften.

© Ink Drop - Shutterstock.com

Was war das im August 2015 für eine Kampfansage an die Konkurrenz, als Facebook erstmalig seinen smarten Assistenten „M“ vorgestellt hat. Dieser sollte sich unter anderem durch die Tatsache von Apples Siri und Microsofts Cortana abheben, dass nicht nur Algorithmen zum Einsatz kommen, sondern auch reale Menschen, die sogenannten „M Trainer“, die die Anfragen der Facebook-Nutzer beantworten. Für die Entwicklung von „M“ war mit David Marcus kein unbeschriebenes Blatt zuständig, denn dieser war zuvor bereits in der Geschäftsführung von PayPal tätig.

Facebooks „M“ im Einsatz (© Facebook / The Verge - Screenshot)

„M“ hat Testphase nie verlassen

Doch nun, etwas mehr als zwei Jahre später, ist das Kapitel „M“ auch schon wieder beendet. Wie bei The Verge zu lesen ist, will Facebook den smarten Assistenten bereits zum 19. Januar einstellen. Auch wenn die Ankündigung recht überraschend kommt, sind nicht viele unmittelbar davon betroffen, denn „M“ hat seine Testphase nie wirklich verlassen. Laut The Verge stand er lediglich knapp 2.000 Personen in Kalifornien zur Verfügung, die mit den Funktionen experimentieren konnten.

Dass sich Facebook mit diesem Schritt endgültig vom Thema smarte Assistenten verabschiedet, scheint mehr als unwahrscheinlich. Angeblich soll die Social-Media-Plattform angemerkt haben, durch „M“ immerhin „viel gelernt“ zu haben scheint. Wie der GoogleWatchBlog völlig korrekt anmerkt, ist Facebook eines der wenigen großen Unternehmen aus dem Tech-Bereich, das bisher noch keinen eigenen Assistenten offiziell veröffentlicht hat. Der Markt ist viel zu lukrativ und die Konkurrenten schwimmen mit ihren jeweiligen Produkten immer mehr davon, weswegen es wohl nur eine Frage der Zeit sein dürfte, bis Facebook einen neuen smarten Assistenten vorstellen wird.