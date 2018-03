Es bleibt in der Familie: Witt-Gruppe ist erster Kunde der About You Cloud

About You, eigentlich Mode-Händler, hat bereits im November einen eigenen Cloud-Service auf die Beine gestellt. Nun gibt es auch den ersten Kunden: Die Witt-Gruppe, auch eine Otto Group-Tochter, nutzt jetzt die E-Commerce Infrastruktur.

© BUNDITINAY – shutterstock.com

Es bleibt in der Familie. Die About You Cloud, die im November 2017 vorgestellt wurde (wir berichteten), hat ihren ersten Nutzer. Und zwar die Witt-Gruppe, auch eine Otto Group-Tochter und damit Schwester von About You. Ab März 2018 beginnt die Integration des internationalen Online Versandgeschäfts der Witt Group.

„Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz der E-Commerce Branche auf die Lizenzierung der ABOUT YOU CLOUD. Nach zahlreichen Gesprächen mit namhaften Händlern freuen wir uns, die Witt-Gruppe offiziell als ersten Kunden begrüßen zu können“, so Sebastian Betz, Co-Founder und Chief Technical Officer bei About You. „Schon in Kürze werden wir weitere Kundennamen verkünden“, heißt es in der Unternehmensmeldung.

Ein echter Quantensprung

Hinter der About You Cloud verbirgt sich beispielsweise das E-Commerce-Backend „Backbone“, welches auch im Hintergrund von About You und Edited läuft. Externe Händler erhalten die gesamte Bandbreite der E-Commerce-Infrastruktur in einer flexiblen API-Lösung. Künftig will About You noch mehr Cloud-Produkte anbieten – Dienste für die Bereiche Checkout und CRM sind bereits in der Umsetzung.

Frank Selbach, Chief Information Officer bei der Witt-Gruppe, ist die Umstellung auf die About You Cloud ein echter Quantensprung. „Durch die Nutzung der technologisch Maßstäbe setzenden E-Commerce-Plattform bieten wir den Kunden künftig ein Device-übergreifendes Shopping-Erlebnis, das auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche unserer Zielgruppe eingeht“, erklärt er.

Die Witt Group, wie About You zur Otto Group gehörend, vereint acht Marken unter ihrem Dach. Insgesamt werden 15 Online-Shops betrieben und rund 385 verschiedene Katalogarten versendet. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/17 rund 757 Millionen Euro und gilt mit 15,9 Millionen Kunden in Europa als einer der führenden Spezialisten auf dem Markt der Zielgruppe 50plus.