Erstellt am 20. Januar 2017

20.01.2017 – Haftstrafe für Kinox.to-Mitbetreiber rechtskräftig | Alibaba wird Partner der Olympischen Spiele | Zalando und ProSiebenSat.1 kooperieren

Heute in den News: Die Haftstrafe für den Kinox.to-Mitbetreiber ist rechtskräfitg. Alibaba wird Partner der Olympischen Spiele. Und Zalando kooperiert mit ProSiebenSat.1 beim Audience Driven Advertising.

© BortN66 – Shutterstock.com

Haftstrafe für Kinox.to-Mitbetreiber ist rechtskräftig

Die Haftstrafe gegen einen Mitbetreiber des illegalen Streaming-Portals Kinox.to ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Mannes gegen seine Verurteilung laut Heise Online als unbegründet abgewiesen. Ihm war vorgeworfen worden, das Streaming-Portal Kinox.to aufgebaut und betrieben zu haben. Das Landgericht Leipzig sprach den Mann im Dezember 2015 schuldig und verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten. Bevor er Kinox.to betrieb, soll der damals 29-Jährige bereits den Betrieb des Vorgängers Kino.to unterstützt und nach dessen Ende schnell das neue Portal aufgebaut haben.

Alibaba wird Digital-Partner der Olympischen Spiele

Großer Coup für Alibaba: Der chinesische Internetkonzern kooperiert mit dem International Olympic Committee (IOC) und wird die Olympischen Spiele mindestens bis 2028 mit digitalen Dienstleistungen versorgen, wie Internet World berichtet. So soll Alibaba unter anderem die E-Commerce-Plattform für den Fan-Artikel-Verkauf betreiben. Zudem sollen auch die IT-Infrastruktur und Cloud-Dienste für die Datenauswertung von Alibaba zur Verfügung gestellt werden. Durch den Deal sollen nach Schätzung der Financial Times mindestens 600 Millionen US-Dollar in die Kassen des IOC gespült werden.

Zalando und ProSiebenSat.1 arbeiten beim Audience Driven Advertising zusammen

Der Mode-Onlinehändler Zalando ist eine strategische Kooperation mit ProSiebenSat.1 eingegangen. Dabei steht das Thema Audience Driven Advertising im Fokus. Zalando Media Solutions bringt dabei die Daten von rund 19 Millionen aktiven Kunden mit. Nach Angaben der Internet World kommen von ProSiebenSat.1 aktuell über 30 Millionen Unique User dazu. Das Ziel ist es, „passgenaue Targeting-Produkte in Premium-Umfeldern sowohl im Display- als auch im Video-Bereich" anzubieten. Für Werbekunden ergeben sich so neue Möglichkeiten, denn Kampagnen können dann auch nach Modebewusstsein, Urbanität, Markenpräferenzen oder der Kaufkraft der Verbraucherhaushalte ausgespielt werden.